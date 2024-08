Sanidade trabaja en la creación de un área de enfermos críticos en el Hospital do Barbanza

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, realizó esta mañana una visita al Hospital do Barbanza en la que puso en valor la "aposta" que la Xunta de Galicia está realizando para potenciar la calidad asistencial de los hospitales comarcales y, a tal efecto, anunció la puesta en funcionamiento el próximo año de un centro de día oncológico en el complejo asistencial situado en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros. Añadió que su departameno ya está trabajando en su plan funcional, y remarcó que ese servicio les evitará a los paciencia de cáncer "o esforzo e as molestias que supoñen os desprazamentos frecuentes a Santiago de Compostela para someterse aos tratamentos programados", y agregó que eso es algo "posible e viable e o noso compromiso é materializalo", incidió Gómez Caamaño. Junto a esta prioridad, el conselleiro indicó que su departamento trabaja en otros compromisos adquiridos para mejorar este hospital perteneciente a la red del Sergas, entre los que citó la creación de un área de críticos y la ampliación de la zona de hospitalización.



En su visita al hospital barbanzano, en la que estuvo acompañado por la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo; y por los gerentes del Servizo Galego de Saúde y del área sanitaria de Santiago de Compostela-O Barbanza, Ángel Facio, respectivamente, Gómez Caamaño remarcó que los hospitales comarcales son "imprescindibles" para proporcionar una asistencia sanitaria de calidad y evitar los desplazamientos innecesarios. El máximo responsable de la Sanidad Pública gallega subrayó que las mejoras llevadas a cabo por la Xunta de Galicia en el Hospital de Barbanza, entre las que destacó la renovación de la climatización y la reparación de la fachada, la puesta en marcha del helipuerto o la reforma de la segunda planta para ampliar las consultas externas.

A todo lo anterior, el conselleiro añadió una de las acciones más destacadas, como fue la ampliación en este hospital, por medio de una inversión de casi dos millones de euros y un aumento del 40% de su superficie total del área de Urxencias, gracias a la que se se logró una superficie construida de casi 1.100 metros cuadrados, según remarcó el conselleiro. En el proceso de mejora de las infraestructuras de este hospital, la Xunta también dotó de una nuevo laboratorio de análisis clínicos con una aportación de más de 150.000 euros y que posibilitó la ampliación en más de un 60% su capacidad, hasta los 200 metros cuadrados.

Antonio Gómez no se olvidó de referirse a que este hospital "converteuse no 2012 no primeiro de España en obter a certificación de xestión de riscos para a seguridade do paciente do seu servizo de diálise. Ademais, implantouse unha nova área de endoscopias e realizáronse melloras no equipamento, entre eles un novo TAC, un ecógrafo e un equipo radiocirúrxico, cun investimento da Xunta por valor de 1,1 millóns de euros", indicó. Además, dijo que las mejoras puestas en marcha por la Xunta en el Hospital do Barbanza también abarcan el apartado de personal.

Así, el Ejecutivo gallego, por medio de la ley que permite cubrir plazas de difícil cobertura a través de un concurso de méritos, "facilitou a incorporación de sete novos especialistas en áreas como Anestesioloxía e Reanimación, Medicina Interna, Pediatría ou Radiodiagnóstico", precisaron desde la Consellería de Sanidade. Para rematar su intervención, Gómez Caamaño reafirmó el compromiso de la Xunta con la mejora do Hospital de Barbanza, que da cobertura asistencial a más de 62.000 personas "ás que aproxima servizos hospitalarios de calidade".