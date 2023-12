Santa Uxía impulsa un proyecto para frenar el progresivo deterioro de O Monumento al Sagrado Corazón

Hace aproximadamente cuatro años que el empresario fundador de Frinsa, Ramiro Carregal, le preguntó al máximo responsable de la actual Unidad Pastoral de Ribeira, Alfonso Mera, por las necesidades de la parroquia, pues estaba dispuesto a colaborar en ellas. En la relación de actuaciones a acometer destacaba por encima de las demás la rehabilitación, saneamiento e iluminación de O Monumento al Sagrado Corazón de Jesús y el entorno que lo rodea, pues se trata de una zona en penumbra y bastante abandonada. El coste de esta intervención inicialmente rondaba los 180.000 euros, frente a otras en las que no había que invertir tanto dinero, y se decidió asumirla.



Ese ofrecimiento y el hecho de que desde la compañía conservera se tomase en consideración para asumir su financiación, hizo que se empezase a redactar el proyecto. Según se fue avanzando en el mismo se fueron introduciendo modificaciones sobre lo previsto y los costes se fueron elevando, alejándose de las cifras iniciales, por añadidos y el incremento del valor de los materiales. Mientras tanto, no se estuvo haciendo nada en O Monumento, más allá del tradicional acto con motivo de la celebración del Corpus. Pero, un tiempo después de la pandemia derivada de la Covid-19, el párroco recibió la comunicación de que no se continuaba adelante con ese proyecto.



Durante los años en que se estuvo elaborando el proyecto, el monumento vio agravado el problema de su deterioro, por lo que Alfonso Mera, que desveló que en alguna ocasión llegó a recibir en el buzón de la parroquia algún anónimo en que criticaba la situación de “abandono” de O Monumento”, creyó que debía seguirse con esa idea y se interesó para que pudiera salir adelante, pero se encontró con la negativa como respuesta. Por ello, ha decidido retomarla, pero reconoce que no se trata “dun sitio no que sexa fácil botarlle unha man, porque son moitas as necesidades que ten”, reconoce Alfonso Mera.



Hierro afectado

El párroco señala que uno de los problemas más importantes está en la misma estructura, con zonas en las que hay hierro y está desconchado y le afecta el óxido. Afirma que ahora no hay riesgo de derrumbe, ni es algo que haya que acometer urgentemente, pero advierte que “co paso do tempo vaise estropear aínda máis e habería que ir pensando en actuar para botarlle unha man e non se bote a perder, pois estamos en Ribeira, ao lado do mar, non no interior... Pero eu só non podo facelo, pois estamos falando dunha contía de cartos bastante elevada neste momento, e para os recursos que ten a parroquia resulta imposible”, reconoce Mera.



“O que estamos vendo é a posibilidade de sanear o entorno, a ver como podemos facelo. Buscamos que sexa unha zona verde, coidada e dándolle un uso cunha finalidade que pode ser moi boa e repercutir favorablemente, non só para o seu saneamento, senón tamén en servizo a todo o pobo, para Ribeira”, señaló. En este sentido, refirió que el estudio de lo que se pretende hacer está en manos de arquitectos y fue compartido con la Alcaldía para cuestiones sobre su viabilidad y tramitaciones pertinentes. Mera agregó que en el monumento sólo se actuará en la base en la que se ubica la capilla, pero afirmó que “aínda non sei se poderemos chegar a eso” y que “estamos estudando posibilidades e vendo os recursos que temos a nivel parroquial. Posiblemente pediremos axuda”, apostilló. Habló con el Arzobispado de Santiago, pero se encuentra con el tropiezo de que ese monumento, aunque sea emblemático, casi no tiene valor artístico, frente a múltiples iglesias y rectorales que dependen de ese estamento, que son bienes patrimoniales con mucho valor y con necesidades.



Alfonso Mera se muestra bastante reservado sobre su plan y sobre la posibilidad de ejecutarlo: “Non sei se serei capaz de levalo a cabo. É moi ambicioso e ten unha cousa moi boa e é que ese investimento servirá para que esa zona estea coidada durante un tempo considerable”, insistió el párroco, quien aprovechó que los cuidados de ese entorno son cosa de todos y advirtió que ese no es un espacio para llevar a los animales a hacer allí sus necesidades.