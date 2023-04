Satisfacción ante la floración de los primeros ejemplares de una planta amenazada en Corrubedo

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, comprobó este mediodía la buena evolución del proyecto que desarrolla la Xunta de Galicia con la Universidade de Santiago de Compostela, con los equipos de los departamentos de Ecoloxía y Botánicas de la USC, dirigidos por Rubén Retuerto y Miguel Serrano, respectivamente, además de Sara Ponce y Pablo Rodeiro (Botánica), para la recuperación de una especie singular del litoral coruñés que estaba amenazada, de nombre "Iberodes Littoralis" -conocida comúnmente como "embigueira das praias"-, en el Parque Natural del Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán. Durante la visita a la zona en la que se desarrolla esta iniciativa, la titular de Medio Ambiente puso en valor que la floración de los ejemplares de esta especie reintroducida, tras estar extinguida en el propio parque natural, supone un gran avance de cara a la recuperación de una panta que puede considerarse uno dos elementos "máis carismáticos da biodiversidade do sistema dunar do parque" para conseguir restaurarla y que están muy satisfechos por los resultados conseguidos por el momento.

Vázquez explicó que, para llegar a esta fase, el equipo de la USC, con la colaboración sobre el terreno del personal del parque natural, repobló un total de 20 parcelas de unos tres metros cuadrados de superficie cada una en base a unos estudios previos que permitieron realizar una selección de las áreas más idóneas para al desarrollo de la especie y con mayor idoneidad de hábitat. Después de subrayar que germinaron alrededor del 30% de las semillas implantadas y que florecieron muchos de los ejemplares, la conselleira indicó que el siguiente paso de este proyecto consistirá en comprobar la capacidad de las nuevas plantas para producir semillas viables que cierren el ciclo biológico de la especie y aseguren la permanencia de la especie en el entorno. Durante la visita se recordó que el último registro que se tenía de esta especie databa del año 2007, cuando fueron localizados poco más de 120 individuos catalogados y en la actualidad ya se cuenta con el triple, lo cual buen calificado como un "bo comezo", después de conseguir la semilla en la vecina localidad de Porto do Son y de que "volvera a casa, volvera a Corrubedo". Después de expresar su deseo de que este estudio tenga continuidad, para hacerles un seguimiento de esos ejemplares, para saber cuántas semillas son capaces de dejar -se calcula unas 300- y cuántas de germinan, se precisó que se trata de un endemismo coruñés que no se podría conservar en ningún otro sitio.

Sobre las causas que llevaron a la desaparición de la "embigueira das praias" del parque natural de Corrubedo, Retuerto indicó que eso es lo que están tratando de averiguar. "Este endemismo exclusivo do litoral coruñés estaba xa nunhas condicións límites, pois teñen unhas áreas de distribución moi pequenas e son moi vulnerables aos impactos humanos. Seguramente non hai un único factor que explique o por qué desapareceu, son una serie de factores que simultáneamente están actuando, e agora estamos intentando saber que factores son os responsables da desaparición nalgunhas zonas", señaló el jefe del equipo de Ecoloxía. También dijo que el siglo XXI tiene que ser el de la restauración ecológica y de los equilibrios perdidos y recuperar especies que están desapareciendo a un ritmo sin precedentes, después de que en el siglo XX "non quedase nada sen ollar neste planeta". "Este tipo de proxectos son alentadores porque significa de, algunha maneira, podemos reparar os danos que estamos causando cos impactos", puntualizó Retuerto.