El sector de a flote de Cabo de Cruz se manifestará para exigir que se respete el acuerdo de balizamiento de 2006

La agrupación de marisqueo a flote de la Cofradía de Pescadores Virxe do Carme de Cabo de Cruz convoca a aquellas personas que estén interesadas en realizar distintas movilizaciones ante la sede de la Consellería do Mar en Santiago de Compostela, precisando que la fecha de la manifestación se comunicará en los próximos días. Estos profesionales señalan en un comunicado que la causa por la que deciden dar este paso viene motivada por la negativa del departamento que dirige Rosa Quintana "a escoitar as razóns do sector de a frote, o cal ven a esixir o cumprimento do acordo de balizamento alcanzado no ano 2006 que, nun principio, se está a desoír e, finalmente, a incumprir, por parte da Administración".

En ese sentido, desde el sector de a flote consideran que hay una "clara intención de favorecer ao colectivo de mariscadores de a pé en detrimento do sector a frote". Por ello, apuntan que, considerando que la actual política que quiere llevar a cabo la Xunta de Galicia, "impoñendo un criterio unilateral para con este sector" es "tan ruinoso como inxusto", toda vez que, entienden, se pretende imponer un sistema de cota intermareal 0 que busca beneficiar solamente a un colectivo. "Esgotándose todas as posibilidades de diálogo, toda vez que os representantes nin sequera queren escoitar a este sector, se vai a convocar a distintas cofrarías e colectivos sociais para que se sumen a presente convocatoria, buscándose con estas movilizacións que a Administración vele polos intereses de todos e non de algúns", concluyen desde el sector de a flote.