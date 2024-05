El sector marisquero clama en Ribeira por una solución ante la crítica situación de la Ría

El sector del mar volvió a alzar la voz esta mañana para reclamar medidas consensuadas con la Xunta para poder solucionar el problema de escasez de bivalvo. La situación sigue siendo crítica, de ahí que la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa y Plademar Muros-Noia convocasen una nueva manifestación, en este caso frente a la delegación de la Consellería de Mar en Ribeira. Así, bajo el lema “En defensa do noso mar” y pese a la cuantiosa lluvia que cayó durante toda la mañana, trabajadores del sector de toda Galicia demandaron un plan de control de vertido y la regeneración de los bancos marisqueros, que implicaría una fuerte apuesta inversora por parte de la Consellería, así como apoyo económico, con el objetivo de poder afrontar los gastos de un paro obligado.



Así, desde el sector de la Ría de Arousa imploran decisiones urgentes de la Xunta que garantice el desempeño y la viabilidad económica y productiva de un sector golpeado por una crisis recurrente que parece no tener fin.



Fondos europeos

Además de representantes políticos de la comarca, también se sumó la eurodiputada y candidata a las elecciones europeas por el BNG, Ana Miranda, que denunció que el Gobierno central y la Xunta no están defendiendo a las rías al no destinar fondos europeos a su protección y recuperación, afectadas por la alta mortandad de marisco por la baja salinidad del agua. Un problema que “non é a culpa da chuvia, senón da falta de previsión do goberno da Xunta dun plan que podería estar financiado con fondos europeos”, reprochó Miranda.



En este sentido, la nacionalista calcula que la Xunta dejó sin gastar 200 millones de euros que podría haber destinado a medidas de respaldo al sector. Además, ha recordado que las propuestas del BNG incluyen la elaboración de un plan de recuperación integral de las rías con una financiación plurianual, la redacción de un protocolo de vaciado de embalses y la transferencia a Galicia de la gestión del litoral, de las funciones y de los servicios en materia de gestión y ordenación del mar y el litoral gallego.