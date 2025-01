El sector del taxi vive hoy una jornada de huelga que se visibiliza con una manifestación en caravana por O Barbanza y su entorno

Bajo el lema "Etamos muy seguros de que estas pólizas son un abuso al taxi", el sector del taxi en la comarca de O Barbanza y su entorno, al igual que sucede en el reto del territorio nacional, vive hoy una jornada de huelga para protestar ante la situación que se encuentran debido a la subida de las pólizas y que la mayoría de las compañías no quieren asegurarles. Minutos después de las once de esta mañana salieron una decena de taxis desde la parada del Malecón de Ribeira para ir parando en diferentes lugares del resto de municipios para recoger a sus compañeros. Pasadas las once y media se encontraron entre los lugares de Caíños y O Campiño con los profesionales de A Pobra, donde realizaron una parada de un cuarto de hora delante del consistorio, teniendo que desviar la Policía Local el tráfico para darle fluidez en una jornada ya de por sí complicada por la celebración del mercadillo ambulante semanal.

Posteriormente, se dirigirán hacia Boiro, en donde se encontrarán con sus compañeros del sector del taxi en Praia Xardín, para luego dirigirse juntos hasta la Praza de Galicia, donde realizarán una concentración de quince minutos delante de la casa consistorial. Al acabar, se dirigirán hacia Rianxo, donde se juntarán a los profesionales del taxi de dicha localidad en la rotonda de la entrada a la villa, para dirigirse a continuación a la Praza Castelao, donde harán una parada de un cuarto de hora junto al ayuntamiento. Desde ese sitio arrancarán en dirección hacia Noia, y los taxistas de dicha localidad junto con los de Porto do Son se unirán a la expedición en Portosín, para luego hacer una nueva parada de 15 minutos ante el consistorio. Desde allí se dirigirán hacia la capital barbanzana, en donde la Policía Local espera a la caravana en la rotonda del Malecón, y se dirigirán hacia el consistorio provisional de Ribeira oara una concentración final en la que harán públicas sus reivindicaciones.