Seis vecinos de A Pobra logran vales de compra de 200 euros para canjear en negocios adheridos a la campaña de las “caramiñas”

A Pobra repartió una semana más, y lo hce por tercera vez, la ilusión entre seis de sus vecinos en forma de vales de compra o caramiñas por importe de 200 euros cada uno, y que podrán canjear en los comercios y locales adheridos a una acción que se desarrolla en redes sociales dentro de la campaña “Consegue Caramiñas, Comparte Nadal”. La concejala de Promoción Económica, Amparo Cerecedo, volvió a ser la encargada de entregar los premios a las personas agraciadas. Hasta finales de año podrán seguir optando a conseguir estos premios, y entre el 1 y 5 de enero entrarán en el sorteo de un viaje familiar para cuatro personas a Eurodisney, que está patrocinado por la empresa local Congalsa. Para participar es necesario comopartir las fotografías tomadas en los photocall denominados como "Recunchos do Nadal" en las historias de Instagram, que debe ser público, mencionando la cuenta @caraminhasnapobra. Dichos espacios fueron habilitados en A Covecha, en la Praza de Galicia, en la Praza dos Irmáns Axeitos, en el Mercado do Nadal, en el parque Raquel Fernández Soler, en el Fogar do Nadal y en la Praza Victoriano García Martí.