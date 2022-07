Seleccionan "A vila do mañá" y "O banco do piñeiro" para la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo

El Ministerio de Fomento seleccionó para la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, que se desarrolla bajo el lema “habitar al margen”, en la categoría de “acciones al margen” el proyecto de “A vila do maña”, del que es autora la arquitecta Sandra González y que esta semana se desarrolla en Rianxo -también se desarrolla en otras localidades gallegas, como Silleda y As Potes de García Rodríguez, entre otras-, y en la modalidad de obras a “O banco do piñeiro”, diseñado por Carlos Seoane y que se desarrolló en el mirador de A Pedra da Ra, en Ribeira. Se trata de un espacio de intercambio de experiencias entre los profesionales de esos ámbitos de los países hispanoamericamos, y lugar de debate sobre los grandes problemas que inciden en ambos.





"A vila do mañá" celebró ayer su tercera jornada con 55 niños “apoderándose” del espacio en el colegio de Taragoña, marcándolo con pintura fluor, y una decena de adolescentes plasmaron sobre el muro del lavadero de la Rúa do Adro algunas de sus interpretaciones de partes de obras de escritores como Castelao, Rafael Dieste, Manuel Antonio y Helena Villar Janeiro. Hoy, en la escuela de Rianxiño, participarán 150 niños en la elaboración de plantillas de sombras en colores fosforitos y mañana será cuando ejecuten la actuación en los espacios exteriores de dicho centro educativo.