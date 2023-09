El Seprona investiga la aparición de nueve yeguas muertas a tiros en un monte de Boiro

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Noia investiga la aparición de nueve yeguas salvajes muertas, con signos aparentes de violencia, por heridas de bala, en la zona de Campo de Fiais, perteneciente al municipio de Boiro, en la Serra do Barbanza, que también abarca los municipios de A Pobra o Caramiñal y Porto do Son. Se trata de seis yeguas y una potra que pertenecen a un mismo propietario la comunidad de montes de Ribasieira, además de otras dos yeguas de la comunidad de montes de Baroña, ambas de la localidad sonense, según confirmaron fuentes del instituto armado.

La muerte de los caballos, que presentan indicios de haber sido abatidos a tiros -presentaban entre uno y tres orificios de bala-, se produjo entre el martes 19 y el jueves 21 de septiembre en la referida zona de la sierra barbanzana. Los dueños de los animales tuvieron conocimiento por la difusión que un cazador que acudió a entrenar a sus perros hizo en la jornada del jueves en redes sociales de varias fotos de los ejemplares equinos muertos. Varios ganaderos contactaron con los dueños, Manuel Blanco, para informarle que los ejemplares abatidos podrían ser suyos, algo que confirmaron al subir al monte el viernes y, después de estar buscando toda la mañana los acabaron encontrando.

Manuel Blanco, que pertenece a la comunidad de montes de Ribasieira, de la que llegó a ser presidente, indicó que los animales, que son de pura raza gallega -tiene 40 ejemplares-, estaban pastando en una zona de deslinde que es de libre pastoreo para todos los animales independientemente de la comunidad de montes a la que pertenezcan. Manifestó que no tienen conflicto con nadie, ni tampoco existen desavenencias con otras comunidades de montes, y que desconoce quién puede estar detrás de estos hechos, pero piensa que pudo ser algo espontáneo "de alguén que mercou un rifle e quixo estrenalo vindo a facer un safari no monte da Curota, ou ben alguén que non está ben da cabeza", dijo Blanco.

El viernes contactaron con la Guardia Civil de A Coruña y desde allí enviaron a una patrulla del puesto principal de Boiro, que tomó fotografías de los animales y puso el caso en mano de los agentes del Seprona de la Guardia Civil de Noia que, tras la presentación en la jornada del sábado de la correspondiente denuncia por parte de los propietarios de los animales en el puesto principal del instituto armado de Boiro por los propietarios de los animales, se ha hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer los hechos, aunque los dueños manifestaron que no hay muchas esperanzas en que se pueda determinar la autoría, pues no aparecieron los cartuchos.