Servizos Sociais de A Pobra ofrece otra edición del curso “Estrés e ansiedade na adolescencia”

La Concellería dos Servizos Sociais de A Pobra ofrece una segunda edición del curso para padres y madres “Estrés e ansiedade na adolescencia”. También está promovido por el IES A Pobra y la ANPA.



Juan Carlos Santiago, experto universitario en inteligencia emocional, será el encargado de impartir esta acción formativa. Será el 18 de noviembre, en horario de 9 a a 14 horas, en el salón de usos múltiples del centro educativo.



La concejala de Servizos Sociais, Amparo Cerecedo, incidió en que “hai que traballar o mundo das emocións e outorgarlle as ferramentas necesarias ás familias para a xestión de determinadas situacións”.

La iniciativa se repite tras el “éxito da anterior ocasión”, con la participación de más de 30 familias, y la existencia de demanda. También intervino la vicediretora del centro, Belén Besada, quien apuntó que “a mellora do estado emocional do alumnado tamén redunda positivamente no rendemento escolar”.