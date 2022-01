Los socialistas urgen a la Xunta la implantación del servicio de HADO en Rianxo este trimestre

El grupo socialista registró en el Parlamento Gallego una batería de iniciativas para instar a la Xunta a que implante el servicio de Hospitalización a Domicilio (HADO) en el Concello de Rianxo durante el primer trimestre de este año, tal y como se acordó en la Cámara gallega.



La diputada Noa Díaz recordó que la Comisión de Sanidade respaldó por unanimidad el pasado mes de diciembre el plazo límite de los tres primeros meses de 2022 para que el HADO llegase a todo el área sanitaria de Santiago - O Barbanza incluyendo por fin al concello rianxeiro.



Con todo, alertó de que el Sergas está ampliando este horizonte temporal en las respuestas a las reclamaciones que están presentado los vecinos del municipio a través de la plataforma de quejas, donde el Sergas indica que “confiamos en que moi pronto, previsiblemente no primeiro semestre de 2022, toda a área sanitaria de Santiago e Barbanza poida gozar deste servizo”.



Ante esta ampliación del plazo, Noa Díaz afirma que “non se pode consentir que, xusto un mes despois de que se aprobase a proposta socialista por unanimidade, o Sergas estea hoxe dicindo eso cando se comprometeran a facelo no primeiro trimestre. As persoas doentes de Rianxo e as súas familias non poden soportar máis tempo esta discriminación asistencial, á que dende o grupo socialista non lle atopamos sentido nin dende logo ningunha motivación”, señala la diputada.



Por ello, preguntan ahora a la Xunta cuales son los impedimentos concretos para que el Sergas no garantice la cobertura del servicio de HADO al concello de Rianxo dentro del tiempo acordado y piden explicaciones sobre el anuncio del Sergas de que “previsiblemente” será en primer semestre y si, en consecuencia, esta medida puede demorarse todavía más en el tiempo.