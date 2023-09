Solicitan que el arquitecto municipal de Boiro inspeccione obras en el entorno de la iglesia de Abanqueiro

La Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal) reclama al Ayuntamiento de Boiro que ordene una inspección inmediata por parte do arquitecto municipal a unas obras que se están ejecutando en el entorno de la iglesia románica de San Cristovo de Abanqueiro con la finalidad de comprobar e informar si las mismas se ajustan al proyecto presentado y a la licencia concedida, y solicita que, una vez sea redactado, se lo remitan a efectos de comprobación. Igualmente, pide que se le facilite copia completa del correspondiente expediente municipal, indicándole un día concreto para acudir a recogerlo en el consistorio para que sus técnicos y letrados puedan analizarlo y proponer soluciones inmediatas "para preservar o legado histórico, evitando a súa destrución", señalan desde dicha entidad. "No caso de o Concello de Boiro alegue dificultades económicas para facer as fotocopias do expediente, pregamos nos digan un día para que os nosos expertos acudan ás oficinas municipais para consultalo". E indica que respecto al expediente autonómico ya cursó solicitud en la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, así como la petición de inspección de la Policía Autonómica de Galicia a las obras.

Desde la directiva de Apatrigal indican que, ante la alarma social creada en ese lugar por dichas obras y tras múltiples consultas realizadas por varias personas a esta asociación sobre ese asunto, se ha visto obligada ejercer sus derechos de defensa, difusión, concienciación, valorización e investigación del patrimonio cultural gallego y de los gallegos, ayudando a transmitirlo en las mejores condiciones posibles a las generaciones futuras. Detalla que de un primer análisis realizado por su abogados y técnicos en Urbanismo y Patrimonio "pódese deducir que existen indicios razoables de que se están a desenvolver obras que incumpren o marco normativo, tanto municipal como autonómico, tanto no aspecto urbanístico como no patrimonial, polo que urxe unha revisión, tanto da licenza municipal como das obras que se están desenvolvendo".



De igual modo, desde dicha asociación afirman que las obras se están llevando a cabo en un entorno muy sensible y de gran valor patrimonial, a escasos tres metros del referido edificio románico, , construido en el tránsito de los siglos XII y XIII, siendo uno de los bienes patrimoniales de mayor valor del municipio. "Nesa mesma contorna hai outros tres edificios catalogados que merecen un respecto escrupuloso por parte de calquera obra ou instalación que se realice na contorna de protección e amortecemento, tal e como indican as leis de patrimonio cultural e histórico, autonómica e estatal. O novo volume que se leva a cabo compite irrespetuosamente coa igrexa románica, o que non encaixa cos criterios internacionais de respecto e actuación nas contornas patrimoniais".

Y dice que "con independencia de la supuesta autorización del departamento territorial de Patrimonio de la Xunta de Galicia, que non entra a valorar aspectos urbanísticos, o Concello é o máximo responsable da salvagarda do patrimonio do seu termo municipal, e ante calquera dúbida suscitada e ratificada por expertos na materia, ten a obriga de implicarse e adoptar cantas medidas considere oportunas para evitar destruír o patrimonio cultural, tal e como establece a citada lei autonómica, tamén por preceptos da Ley de Patrimonio Histórico español". Desde Apatrigal añaden que, al margen de las obras de las que se pide información, pide comprobar como en el propio entorno del referido templo románico hay carpinterías de plástico con persianas de plástico, que considera que son "impropias das contornas patrimoniais nos estados da Unión Europea", y agrega que el Ayuntamiento debe obligar a sustituir por otras que sean autorizadas por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.