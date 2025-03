Somos Rianxo repartirá 1.200 premios directos en una campaña comercial vigente hasta mayo

La Asociación de Comerciantes e Hostalería Somos Rianxo pone en marcha una nueva campaña con los objetivos de premiar la fidelidad de la clientela y dinamizar la actividad económica en los negocios. Coincidiendo con las celebraciones del Día del Padre (19 de marzo) y el Día de la Madre (primer domingo de mayo), activan la iniciativa ‘Rañar e Gañar’, que estará vigente del 17 de marzo al 4 de mayo.

Participan un total de 36 establecimientos que repartirán 1.200 premios directos. En lo que respecta al funcionamiento, se entregará un rasca por cada compra superior a 10 euros. Si la suerte sonríe, cada cliente afortunado podrá llevarse también a casa descuentos directos, productos gratuítos o consumiciones especiales en los locales adheridos; todos ellos seleccionados por los propios comerciantes.

Desde la asociación rianxeira destacan que, con esta nueva campaña comercial, ‘‘queremos que os veciños de Rianxo e arredores sigan apostando polo comercio de proximidade. ‘Rañar e Gañar’ non só premia aos clientes, senón que tamén axuda a manter viva a actividade comercial no noso pobo’’. También cualifican como ''éxito'' la actividad puesta en marcha por San Valentín, en el que el premio era una estancia de 7 días y 6 noches en un hotel de cuatro estrellas en el centro de París, con desayumo incluido.

La fortuna estuvo del lado de José Manuel Conde y el Restaurante Ourense fue el establecimiento en el que se entregó la rifa ganadora. ''A campaña de San Valentín foi un auténtico éxito, xerando un enome interese e impulando as compras no comercio local'', añaden desde la entidad que espera tener los mismos resultados en la actual.