Suárez-Puerta desveló que el edificio del consistorio de Ribeira carecía de vigas en el tejado, que se apoyaba en la fachada

El segundo teniente de alcalde de Ribeira, el socialista Francisco Suárez-Puerta, desveló en el pleno de este lunes un aspecto que era desconocido para la opinión pública sobre el edificio del consistorio municipal y que ha quedado al descubierto con la ejecución de las obras de remodelación del inmueble. Se refirió a que cualquiera que mire actualmente para esa obra se puede dar cuenta de que se instalaron unas vigas de color granate que están sujetando del tejado, pues precisó que anteriormente no las había y que esa parte del edificio se sostenían apoyándose en la fachada. “É increíble, e habería que dar as grazas, porque esa parte do edificio puido virse abaixo, xa que tiña o arquivo arriba, sen que houbese unha soa viga”.



Sobre ello, se dirigió a los concejales del PP para decirles que “e vostedes nos din que nós non sabemos facer as cousas. Vos levantástedes un edificio municipal ao que lle puxéstedes a maior carga de peso sobre unha estrutura que carecía de vigas”. También le reprochó al PP que su forma de administrar y gobernar en los 32 años en que estuvieron al frente del Ayuntamiento de Ribeira “é un sinsentido”. En ese sentido, le criticó que hubieran empezado la obra de la curva de A Muiñeira, en el lugar de Campos, en Carreira, sin habérselo comunicado a la Diputación de A Coruña, que es la titular de la carretera, y añadió que cuando fueron a ese lugar “fixeron unhas medidas e ao pleno trouxeron outras que pasaron de dous a catro metros”, dijo, para luego añadir que para actuar allí es necesario realizar una modificación del PXOM. l