Suma Ribeira rechaza la estrategia de Ruiz de "minimizar" la importancia de la sentencia adversa de la gasolinera de Xarás

Suma Ribeira acaba de emitir un comunicado en el que discrepa y rechaza lo que califica de estrategia política del alcalde, Manuel Ruiz, consistente en "minimizar" la importancia de una sentencia adversa como la de la gasolinera de Xarás. Su portavoz, Xurxo Ferrón, considera que el mandatario local busca con ello

"maquillar" ese hecho para que los vecinos aplacen su preocupacióna por ese asunto hasta la resolución del recurso ante el Tribunal Suoerio de Xustiza de Galicia (TSXG), "que con toda seguridade terá lugar pasadas as eleccións, constituída a nova corporación municipal e elixido o novo alcalde", precisó.

Desde dicha formción política señalan que tuvieron constancia este miércoles de que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo Número 1 de Santiago de Compostela falló, tal y como ya se dio a conocer, en contra de las pretensiones de legalización de la referida estación de servicio de Xarás, que procuraban el Concello de Ribeira, por decisión del alcalde y la junta de gobierno local, además de Xarás SL y Puntos de Bajo Coste SL. "Consideramos que esta sentenza, recorrible ante o TSXG, é contraria ao interese do alcalde e da xunta de goberno local, e moi probablemente tamén contraria ao interese económico do Concello.

Entre otras críticas relevantes al proceso del recurso, Suma Ribeira destaca de dicha resolución judicial que "Xarás SL inicia un procedimiento de subsanación de discrepancias catastrales que, a decir de la actora, tiene una finalidad fraudulenta que no es otra que eludir el cumplimiento de la sentencia firme que, anulando la anterior licencia de obras, ordenaba la demolición de lo ilícitamente construido”.



"O alcalde e o PP quixeron convencernos da boa dixestión que teríamos aprobando o orzamento que o Goberno municipal xa tiña practicamente executados, menosprezando proposicións de Suma Ribeira aprobadas polo pleno e mesmo actuacións comprometidas con nós e burlándose da obxectividade dicindo, por exemplo, que comprometíamos economicamente á corporación que sairá elixida nas eleccións de maio", señala Ferrón. El edil de Suma Ribeira agregó que que "quítanse eles mesmos a razón coa postura esquiva coas garantías xurídicas do equipo de goberno actual e anterior, pois posiblemente sexan eles os que coas súas decisións hipotequen á futura corporación coas indemnizacións por danos e prexuízos que se deriven do fallo ao recurso municipal do TSXG".



Suma Ribeira, que en su comunicado trascribe y sin entrar en ninguna valoración el contenido del oficio del Juzgado de lo Conbtencioso Administrativo Número 1 de Santiago en el que se comunica la ejecución forzosa de la sentencia que anula la primera licencia y que obliga a clausurar la gasolinera de Xarás, publicado por este periódico, concluye que el alcalder ribeirense mantiene que desde 2014, cuando comenzó el primer expediente sobre esta instalación, "non tivo nunca ningún tipo de relación directa nin indirecta coa conflitiva gasolineira, son el e 'as súas' xuntas de goberno os responsables políticos únicos de que este tema chegara a este punto de incerteza e preocupación para toda a corporación e veciñanza de Ribeira".