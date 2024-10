Suman drones y perros para la búsqueda del desaparecido en Boiro, pero no dan resultados

La búsqueda de Félix Triñanes, el septuagenario boirense del que su mujer denunció a primera hora del martes su desaparición al no regresar a su domicilio en Chancelas tras salir a pescar en la tarde-noche del lunes por la playa de Mañóns, sigue sin dar el más mínimo resultado. Y no será por los medios que se están desplegando en las labores de rastreo. Al dispositivo de tres patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil, ayer se sumaron la Unidad Operativa de Drones de Axega y componentes del Grupo Cinológico de búsqueda de personas de Asturias de la Benemérita, entre los que figura el perro “Dos”, que poco pudo hacer con el suelo empapado de agua.



También volvieron familiares, vecinos y amigos -algunos de ellos incluso estuvieron buscando de noche-, pero en menor número que el martes, cuando “media parroquia de Abanqueiro estuvo buscando por él”, manifestó el exalcalde Xosé Deira. Además, regresó la unidad de A Coruña del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, que, al igual que en la tarde del martes, volvió a hacer inmersiones en el litoral de Mañóns, principalmente entre las dos islas que hay frente al arenal pero, con el mar muy revuelto, la búsqueda no dio resultado. Y sigue sin haber novedades sobre el paradero de este “magnífico pescador, o mellor de toda a parroquia”, como así lo definieron los que lo conocen y que ayer se afanaron en una nueva jornada de búsqueda en la que las adversas condiciones meteorológicas, principalmente, con lluvia intensa y niebla costera.



El alcalde, José Ramón Romero, quiso trasladar un mensaje de esperanza “para que apareza ben”, pero el desánimo se apoderando de quienes participan en las tareas para localizar a este hombre de 74 años, sobre todo después de que haber transcurrido 48 horas sin que se sepa nada de él, “pois nin o mar devolveu a francada coa que iba a pescar, nin a gorra que levaba, nin o saco que portaba para ir gardando os peixes”, dijo un vecino que ayer volvió a peinar la playa de Mañóns encontrarlo o conseguir pistas que lleven a dónde pueda estar. Hoy se retomará el operativo de búsqueda, previsiblemente con bastante mejor tiempo.

La unidad del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil regresó para hacer inmersiones en la playa I Chechu Río