El suministro y mantenimiento de aseos portátiles en las playas de Ribeira queda desierto

El alcalde ribeirense, Manuel Ruiz Rivas, declaró desierta la licitación convocada para la contratación del suministro, mantenimiento y limpieza de los aseos químicos portátiles para instalar el próximo temporada de verano en las playas del municipio. Se trata de un contrato que se sacó por un presupuesto inicial de 28.275 euros, cuyo único criterio de adjudicación establecido era el del precio más bajo, pero no se presentó ninguna oferta de forma completa a este procedimiento a través del Sistema de Licitación Electrónica (Silex) de la Xunta de Galicia. Así se especifica en el informe emitido recientemente por el administrativo adscrito al departamento municipal de Contratación, y la mesa correspondiente propuso que se declarase desierta dicha licitación.



Se trata de una situación que se ha producido en otras licitaciones y que se repite respecto a este mismo contrato, pues ya sucedió lo mismo para el anterior periodo estival. En aquel momento se decidió resolver el problema a través de un contrato menor, es decir, cuyo importe no superase los 15.000 euros sin IVA. En esta ocasión todavía no ha trascendido la decisión del Ejecutivo local, que está evaluando las opciones existentes, que pasan por repetir la solución adoptada en 2021, o bien volver a sacar ese contrato a licitación, aunque en ese caso se estaría muy justo en cuanto a los plazos para resolverlo, además de que tampoco hay la garantía de que se presente alguna empresa.



Por otro lado, numerosos bañistas que acudieron a finales de la semana pasada a la playa urbana de Coroso, aprovechando la bonanza meteorológica y el tiempo soleado, advirtieron del desbordamiento del agua de algunas duchas del arenal, precisando que se extendió por el entorno, llegando al paseo y al carril bici, por lo que solicitaron que se adopten medidas para que el agua desagüe correctamente. De igual modo, demandaron que se limpie esa playa con antelación.