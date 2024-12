Suspenden cautelarmente el proceso de contratación del personal del Servizo de Axuda no Fogar de Boiro

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública (Tacgal) acordó la suspensión cautelar de la contratación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) del Ayuntamiento de Boiro, tras estudar o recurso presentado CCOO-Hábitat de Galicia , que apreciaba "distintas irregularidades" en el proceso de licitación y contratación. En el pasado mes de juicio, fue ese sindicato el que advirtió a dicha Administración local de la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía por lo que consideraba como la "falta de transparencia e as vulneracións legais que o proceso de licitación podería estar ocasionando". Entre otras de esas circunstancias, CCOO refería la "prolongación ilexítima" de la contratación sin publicidad, impidiendo el acceso a los datos relevantes sobre el contrato, en lo que consideró una "clara violación da lexislación aplicable en materia de contratación pública", censuró CCOO-Hábitat.

La Federación del Hábitat también señala que se estaban vulnerando las obligaciones legales de publicidad en la regulación de los contratos administrativos. "A nova licitación do Servizo de Axuda no Fogar non fora publicada nin na sede electrónica do Concello de Boiro, nin na plataforma de Contratos Públicos de Galicia, o que dificultaba o acceso aos pregos de condicións e xeraba serias dúbidas sobre a legalidade do proceso», explicó CCOO. La suspensión cautelar de dicho procedimiento estará en vigor hasta que dicho tribunal se pronuncie de manera definitiva. Para CCOO, esa decisión supone un "paso importante" para garantizar que el proceso de contratación se ajuste a las normativas legales y que se respeten los derechos laborales de los trabajadores del sector.