Suspenden las concentraciones de protesta por la falta de médicos y en demanda de un PAC de tarde en Rianxo

Tal y como se anunció ayer, después de medio año de concentraciones y con la mejora de la situación experimentada en el centro de salud de Rianxo y los compromisos adquiridos por la Xerencia da Área Sanitaria Santiago-O Barbanza, la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública en la comarca "faise posible que se poida desconvocar esta protesta". Trabajadores del propio ambulatorio rianxeiro, como la enfermera Sandra Vicente Rial, indicaron que se contrató a tres médicos para cubrir las ausencias y hace un par de semanas que se incorporó la única médica que estaba de baja de larga duración y sin cubrir, "polo tanto a día de hoxe hai sete facultativos traballando e un cupo repartido, e todos os doentes que o necesiten teñen un médico asignado para poder pedir cita".

Y añadió que, pese a que las esperas para consulta todavía no son ideales, ya que fueron muchos meses acumulándose retrasos, pero a tendencia é á baixa e agardamos que cheguen o máis rápido posible a esperas aceptables". Por otro lado, confirmó que tienen el compromiso del gerente del Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza de solucionar el problema de las urgencias por la tarde ampliando el horario del Punto de Atención Continuada (PAC) desde las tres de la tarde, tal y como venían reclamando. "Polo momento, xa se contratou un médico para o PAC co novo horario e agardamos que se solucione tamén a situación da Enfermería cos cambios prometidos para o primeiro trimestre de 2025".

Y añadió que, por todo eso, "consideramos que estamos no momento de pausar as concentracións, pero seguiremos pendentes de que se cumpra o falado e por suposto que aquí volveremos se non se cumpre". En el tramo final de su intervención, Vicente Rial dio muestras de agradecimiento a todos los compañeiros del centro de saúde que aguantaron en la lucha, a todos los vecinos de Rianxo que acudieron a las concentraciones de protesta de los viernes y a la plataforma SOS Sanidade Pública "que nos arrouparon dende maio e na manifestación do pasado día 3 de novembro, onde quedou claro que Rianxo vai loitar por unha Atención Primaria de calidade no concello", concluyó.