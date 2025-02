Suspenden el juicio a dos acusados de intentar matar a un joven en Ribeira tras apuñalarle y dispararle en mayo de 2023

El juicio contra dos hombres acusados de intento de homicidio, tras apuñalar y disparar en mayo de 2023 a un joven en Ribeira y amenazar de muerte a otro, así como contra otras dos personas que los encubrieron e intentaron ayudarlos a huir a Portugal, se suspendió esta mañana en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña tras negociar las partes implicadas con la Fiscalía un acuerdo de conformidad que, a la espera del pago acordado de la responsabilidad civil, por importe de 60.000 euros, se ratificará el próximo 17 de marzo. En declaraciones a los medios, la abogada de los dos principales procesados, Carmen Ventoso, detalló que el acuerdo alcanzado con Ministerio Público y la acusación particular tiene como condicionante el abono de la referida responsabilidad civil.



Inicialmente, la acusación particular solicitaba 400.000 euros y el Ministerio Fiscal 85.000 euros, mientras que esta mañana se acordó el abono de un total de 60.000 euros. De ellos, según ha explicado la citada letrada, 30.000 ya fueron consignados en la cuenta del Juzgado y para el abono de los otros 30.000 euros tienen de plazo hasta la fecha para la que se pospuso la celebración de la vista oral. Además del pago de la responsabilidad civil, el acuerdo también fija la reducción de las condenas de prisión, quedando para uno de los acusados, para el que en un primer momento se solicitaban 20 años de cárcel y expulsión del país, en siete años y sin expulsión, mientras que en el caso del segundo, para el que se pedían 10 años, la pena se queda en un lustro.

Así, a espera de que se consigne en la cuenta del Juzgado los 30.000 euros restantes, el juicio quedó suspendido hasta el 17 de marzo. De abonarse la cantidad, ya no se celebraría la vista oral y se dictaría sentencia de conformidad, tal y como indicó Carmen Ventoso. "En el caso de no abonarse, sí se celebraría pero, en principio, hay voluntad de afrontar la responsabilidad civil, porque de hecho ya se consignó dinero en la cuenta del Juzgado", aseguró la abogada de los dos procesados que, aunque no valoró lo qué harán los otros dos acusados, apuntó que "en principio habría posibilidad de conformarse".

Secuencia del suceso

Los hechos que se les atribuyen se registraron en torno a las tres y cuarto de la madrugada del 21 de mayo de 2023, cuando los dos principales acusados, de origen dominicano, tuvieron una discusión con una de las víctimas en la zona del Malecón de Ribeira. Tras el encontronazo, se fueron a su domicilio a buscar una pistola y un cuchillo y regresaron a buscar a esta persona, a la que amenazaron con matarla, encañonándola con el arma. Uno de los procesados llegó a efectuar un disparo con intención de acabar con su vida, según sostuvieron la Fiscalía y la acusación particular, pero no llegó a impactarle porque la víctima logró esquivarlo.

En sus escritos provisionales de acusación, se señala que fue, entonces, cuándo intervino el segundo perjudicado, amigo de la primera víctima, que trató de impedir que los agresores lo persiguiesen. Tras un forcejeo, resultó "gravemente herido" al ser apuñalado en cuatro ocasiones en la zona lumbar por uno de los acusados. El otro, por su parte, le apuntó con la pistola y disparó, hiriéndole en el costado izquierdo, atravesándole la bala los pulmones y quedó alojada en el hígado.

Pistola arrojada a la dársena

Los procesados, según el escrito de Fiscalía, se deshicieron entonces de las armas (dejaron el cuchillo en la propia calle y la pistola fue arrojada a la dársena ribeirense, donde fue localizada por efectivos de la Policía Nacional unos días después. El Ministerio Público añade que ambos contactaron con dos conocidos para que los ocultasen en una vivienda de Caldas y los trasladasen hasta Oporto para "poder abandonar el país y evitar ser capturados por la Policía". Finalmente, fueron interceptados y detenidos por agentes de la Policía en el peaje de la AP-9 a la altura de Porriño.

El Ministerio Público consideró los hechos constitutivos de dos homicidios en grado de tentativa, otro de un delito de tenencia ilícita de armas -su tenedor carecía de permiso- y de sendos delitos de encubrimiento. Por ello, reclamaba para el principal acusado, autor de los disparos que impactaron en una de las víctimas, 20 años de prisión, mientras que el otro se enfrentaba a 10 años de cárcel. Para los encubridores reclamaba tres años de prisión y para el herido, que tuvo que permanecer ingresado en la UCI, solicitaba una indemnización de 85.271 euros.