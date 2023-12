Suspenden un juicio en la Audiencia en Santiago por tráfico de drogas en Ribeira al no presentarse las acusadas

El juicio señalado para ayer en el que dos barbanzanas se debían sentar en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial para responder de un delito de tráfico de tráfico de drogas se suspendió al no presentarse las procesadas. La Fiscalía solicita para cada una de ellas una condena de cuatro años y medio años de prisión y pago de multa de 10.666 euros, a sustituir por 100 días de privación de libertad en caso de producirse su impago. Se trata de una causa procedente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Ribeira, cuyo juicio oral ya fue señalado con anterioridad pero que no se pudo llegar a celebrar y que vuelve a fijarse para la próxima semana. Una de las acusadas carece de antecedentes, mientras que la otra tiene algunos pero no computan para la reincidencia.

Los hechos que se les atribuyen se registraron a las siete de la tarde del 23 de octubre de 2019 cuando, según el Ministerio Público, las ahora procesadas, conscientes del daño para la salud pública y la de los consumidores, portaban con destino a la venta 56,1 gramos de cocaína, principalmente con una pureza del 71,15%, pero también había una pequeña cantidad que alcanzó el 85,94%, así como 2,117 gramos de heroína con unas riquezas entre el 34,96% y el 44,36% y 2,96 gramos de cannabis, que les fueron intervenidas. El valor total de la droga intervenida, teniendo en cuenta los gramos de pesaje, asciende a 5.333 euros. Además, sostiene que las acusadas también llevaban encima cerca de 415 euros que los investigadores sostienen que provenían de la venta de los estupefacientes, así como una báscula de precisión y dos teléfonos móviles que también relacionan con el tráfico de drogas, por lo que la Fiscalía solicita su comiso.