Tanxugueiras están nominadas en siete categorías de los XV Premios de la Música Independiente

Tanxugeiras, grupo integrado por la aguiñense Aída Tarrío y las hermanas Sabela y Olaia Maneiro, son el grupo con más nominaciones en los XV Premios de la Música Independiente (MIN), que organiza la Unión Fonográfica Independiente, con un total de siete candidaturas en otros tantos de los 21 galardones. Cuatro de ellas son para el disco "Diluvio" en las categorías "The Orchard" al Álbum del año, "Álbum Música de Raíz", "Álbum Gallego" y "SAE Spain" a la Mejor Producción musical -de Iago Pico y Tanxugueiras-, así como la "Mejor Letra Original" por la canción "Pano Corado", el "Sympathy for de Lawyer" al Mejor Videoclip por "Averno", el "Ticketmaster" al Mejor Directo por la "Xira Midas". Muy cerca, con seis nominaciones, se posicionan Los Estanques y Anni B Sweet, grupo con el que Tanxugueiras competirán en las categorías al mejor álbum del año, mejor directo y producción musical; la cantante Zahara, con cinco candidaturas, y con la que rivalizarán por los galardones al mejor directo y a la mejor letra original. Con cuatro oportunidades de llevarse el premio figuran Vicente Navarro, y las Ginegras, mientras que Rigoberta Bandini, Alice Wonder o Las Migas optan a tres premios cada uno. La ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar el 17 de mayo en el Auditorium de Palma de Mallorca