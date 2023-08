Tanxugueiras suma solidaridad a favor de "O Chirin do Rebalo" en Aguiño

Había expectación por saber quién era el artista o grupo sorpresa del festival a beneficio de la reconstrucción de “O Chirin do Rebalo”, en Aguiño, aunque entre los cientos de personas que formaban el público que aguardaba el momento de su presentación parecía que ya era un secreto a voces. Ello sumado a que se pudo ver a sus componentes por las inmediaciones del recinto de los conciertos hacía que se disipasen por completo las posibles dudas que aún pudieran existir. Fue el trío Tanxugueiras, del que forma parte la aguiñense Aida Tarrío, junto a las hermanas gemelas Olaia y Sabela Maneiro, de Teo, el que se sumó a los otros grupos que integraban el cartel y de los que se había publicado sus nombres con antelación: Doctor Migraña & The Speedyfriends, Amores de Barra y el dúo Monoulious Dop.



Si desde las seis y media de la tarde se empezó a registrar en el recinto acotado ue se creó en el tramo de la Rúa Castelao, a la altura de donde se ubicaba el chiringuito que fue pasto de las llamas en la madrugada del pasado 30 de julio y que ahora se pretende reconstruir, mucho más lo hizo según se iban acercando las diez y media de la noche, momento en el que se subió al escenario Rebeca, cantante de voz prodigiosa de Amores de Barra para presentar, medio en serio y medio en broma, al grupo sorpresa. Quienes sabían de su identidad incluso llegaron a decir que la sorpresa sería que no fueran ellas. El público entusiasta, entre el que había muchos menores que las siguen desde sus comienzos, que corearon todas y cada una de las canciones que interpretaron de sus tres discos -el primero de título homónimo al grupo, el segundo "Contrapunto" y el último "Diluvio"- durante el concierto de algo más de una hora y que no dejaron de aclamarlas y aplaudirlas.

Aída Tarrío llegó a decir que se encontraba como en casa y lo era realmente pues, además de por volver a su tierra natal, entre los asistentes estaban sus familiares, y recordó que hace un lustro Tanxugueiras ofreció un concierto en el chiringuito que ahora ha despertado su solidaridad para recaudar fondos para su reconstrucción. Se encontraba tan a gusto que se lo transmitió a su compañeras y, después de decir que esta era una de sus últimas actuaciones, anunció que pronto darán un "sorpresón", por lo que habrá que estar muy atentos. Lo que está claro es que dejaron un gran sabor de boca, sobre todo al cerrar con su éxito "Terra", con el que llegaron a la final del Benidorm Fest y se convirtieron en las favoritas del público para representar a España en el Festival de Eurovisión.

Tanxugueiras hizo subir al escenario a Josecho, propietario de "O Chirin do Rebalo", que se fundió en abrazos con cada una de ellas y seguidamente llegaron sus agradecimientos a todos los que hicieron posible este festival benéfico -entre ellos al Ayuntamiento de Ribeira por hacerlo posible, así como a los magníficos músicos que integran los culos cuatro grupos que actuaron- y que, pese a no tener un precio de entrada, recogió donativos y contó con barras para que el público pudiera consumir, destinándose todos los beneficios obtenidos a la reconstrucción del chiringuito que espera que pueda reabir el próximo año con un concierto en el que vuelvan a estar Amores de Barra, Monoulious Dop, Doctor Migraña & The Speedyfriends y Tanxugueiras. La fiesta no remató ahí pues, tal y como estaba previsto, en ese momento dio comienzo una foliada.

Tanxugueiras animó l público asistente al festival a realizar donativos y a consumir en las barras para ayudar en la reconstrucción de "O Chirin do Rebalo" I Chechu Río

El público, sobre todo el más joven, coreo las canciones ue interpretaron Aida Tarrío y las gemelas Olaia y Sabela Maneiro durante su actuación en el festival benéfico I Chechu Río

Cientos de personas presenciaron el concierto de Tanxugueiras en el recinto del concierto situado en lel tramo de la Rúa Castelao situado a la altura de donde estaba el chiringuito que fue pasto de las llamas I Chechu Río