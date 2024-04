Teatro Airiños puso en marcha sus “Veladas de primavera”, que continuarán hasta el 12 de mayo

La compañía rianxeira Teatro Airiños, la más antigua de Galicia, puso en marcha este pasado fin de semana una nueva edición de sus “Veladas de primavera”, que tendrán continuidad hasta el 12 de mayo. Se trata de una muestra de artes escénicas en su parroquia natal, Asados, que el sábado dio cabida a la primera sesión, que tuvo un carácter musical, con la actuación del grupo Barahúnda, integrado por Helena de Alfonso y José Lara, madrileños de nacimientos pero desde hace años afincados en Rianxo, que presentaron su libro-CD “Fremosas” en un concierto didáctico en las Escolas Vellas de A Atalaia. Al día siguiente se celebró la “Mesa de creadoras” con la citada Helena de Alfonso, María Xosé Silvar “Sés”, una de las figuras más reconocibles del panorama musical gallego; ña dramaturga rianxeira Esther Carrodeguas, que está de gira con su segunda coprodución con el Centro Dramático Nacional; la ya citada Helena de Alfonso, y la poetisa Arancha Nogueira, ganadora de los premios Francisco Añón y Johán Carballeira.

Las actividades de la segunda semana de este ciclo, que nació en la Navidad de 2019 como "Veladas de inverno" y cuya segunda ediución tras la pandemia ya fue primaveral, en abril de 2022 xa foi primaveral, en abril de 2022, transcurrirán en las ya referidas Escolas Vellas. El sábado 4 de mayo se proyectará (20.30) el documental “Esta noite, velada”, dirigido por Antonio Caeiro y que se grabó en 2008 con motivo del 75 aniversario de Teatro Airiños. Al día siguiente, a las 19.30 horas, la compañía anfitriona representará “As vellas non deben de namorarse”, una adaptación de Amantia Coello, que adapta y dirige este clásico de Alfonsio Daniel Rodríguez Castelao, en el que se juega a cambar de género, orientación e identidade sexual de los personajes, respetando el texto original.

El último fin de semana será el más intenso pues estará cargado de actividad, empezando el viernes 10, a las 21.00 y en las Escolas Vellas, con Ska-rnio Escénico, grupo juvenil de la Escola de Teatro Airiños, que representará “Fraktal”; el 11 será la Companhia de Teatro de Santo Tirso, de Portugal, la que representará (20.00) la pieza infantil “Baú dos Malvados”; y el 12 habrá una ruta teatralizada sobre la historia de Teatro Airiños, con salida al mediodía desde el Centro Cultural Simón Varela, y que contempla visitas a lugares claves en la trayectoria de la compañía teatral, y a las 19.00 horas se clausurarán estas veladas con el monólogo “O comezo do mundo” a cargo de Soledad Felloza, narradora uruguaya afincada en O Barbanza y que "reconta historias recollidas a mulleres do país, ao pé do lume nos seus lares"