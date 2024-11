The Limboos presentan su cuarto disco "Off The Loop" este sábado en Boiro con Directos Vibra Mahou

Este sábado 30 de noviembre, The Limboos ofrecerán un concierto en la Sala A Pousada da Galiza Imaxinaria como parte del ciclo de Directos Vibra Mahou en el que banda presentará su nuevo trabajo, “Off The Loop”, un disco que marca un punto de inflexión en su carrera, fusionando psicodelia, pop barroco y atmósferas cinematográficas. Con su sonido característico, la banda continúa sorprendiéndonos con una propuesta musical que se aleja de lo convencional y ofrece una experiencia sonora única.

Tras más de diez años de trayectoria, The Limboos siguen en constante reinvención. En “Off The Loop”, producido por Martín García Duque, la banda expande su universo musical, con guitarras de "sonido mosca", sintetizadores galácticos y pasajes lisérgicos. El disco refleja la amplia gama de influencias que han dado forma a su sonido actual. A lo largo de su carrera, The Limboos han demostrado una capacidad única para evolucionar, y este cuarto disco lo confirma como un paso más en su constante búsqueda de nuevas sonoridades.

Todavía hay entradas disponibles a la venta.