Titiriberia ofrecerá hoy en Rianxo la representación de una versión de la obra de títeres “El Retablillo de Don Cristóbal” de García Lorca

Después de que ayer se estrenó la coproducción “As aventuras de Pituquito”, se proyectó “Os títeres de tradición centroeuropea no audiovisual” y tuvo lugar el espectáculo itinerante “Cantar do ano en Rianxo”, entre otros, Titiriberia ofrece hoy en la playa de Tanxil, “De Vilatriste a Vilalegre”, coproducción de Teatro O Cubo y el Centro Dramático Galego (12.00); “Teatro Don Roberto” de Marionetas Rui Sousa en Campo do Souto-Isorna (13.00); Viravolta y Pedras de Papel ofrecerán en Campo de Arriba juegos de la feria vieja, Os Monicreques de Kukas representarán las piezas "SOS Emerxencia Ambiental" y "Gernika"; Seisdedos estrenará a las 21.00 horas en el Campo de Arriba la función “Peito de Lobo”, un espectáculo de marionetas de cachaporra que llevará a escena la historia de ese personaje que fue inmortalizado por Castelao en "Cousas", mientras que la compañía murciana Los Claveles presentará en ese mismo lugar su versión de “El Retablillo de Don Cristóbal”, escrita por Federico García Lorca (21.30).

