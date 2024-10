Un total de 780 personas participaron ayer en A Pobra en una comida de los mayores de la comarca

Un total de 780 personas asistieron ayer a la comida de los mayores de la comarca en un polideportivo de Venecia, en A Pobra, reconvertido en salón de banquetes, y en el que pudieron degustar un menú con dos mariscos -buey y langostinos-, merluza en salsa verde con patata confitada, “meixela” ibérica estofada con patata parisién, torta de Santiago, café y vinos Rioja y Ribeiro. La música tradicional con el grupo Trécola marcó el ritmo durante la recepción de los participantes a su llegada al pabellón deportivo, e incluso interpretó el himno gallego tras las intervenciones de las autoridades municipales, que fueron por parte de la concejala de Servizos Municipais, Estefanía Ramos, y el alcalde, José Carlos Vidal.

Este último fue quien subrayó que lograron que ni un sólo de los pobrenses apuntados para el evento quedase fuera, ni tampoco otros que llegaron fuera de plazo y se les llamó para que pudieran recoger su entrada, lo que hizo que el límite inicialmente establecido de 750 comensales se pudiera incrementar. "Para nós é moi importante que se aproveite este evento coa finalidade de que se estreiten os lazos entre os nosos concellos, que compartades mesa con amigos e familiares. As amizades e as familias non entenden de límites parroquiais ou de concello", manifestó el primer edil.

Ramos incidió en la idea de que esta comida "é unha cita para celebrar, para xuntarnos, para compartir, para bailar e pasalo ben.". También agredeció el trabajo e implicación del persoal municipal para que este evento pudiera ser una realidad, además de la colaboración de lso voluntarios de la agrupación de Protección Civil de A Pobra y de las empresas patrocinadoras. Esta cita, cuyo baile estuvo amenizado por Mar Davila Trío, contó también con la presencia de miembros de la corporación municipal, el concejal de Política Social de Boiro, el jefe de la Policía Local pobrense, párrocos y representantes de las empresas patrocinadoras y del tejido asociativo.