Trabajadores del centro de salud de Ribeira se concentran para pedir la retirada del programa de citas XIDE

Trabajadores del centro de salud de Ribeira respondieron a la convocatoria realizada por CIG Saúde en O Barbanza para concentrarse a las puertas de dicho ambulatorio para reclamar la retirada del programa XIDE (Xestión Integral de Demanda en Equipo). Según indicó un portavoz de dicho sindicato, José Manuel Samiguel, se trata de una herramienta de gestión "imposta" desde hace unos ocho meses por la Xerencia del Servizo Galego de Saúde (Sergas) que maneja el personal de servicios generales (PSG) de los centros de salud para dar citas de consultas con los profesionales de Atención Primaria a los pacientes que acuden sin ella y con urgencia, y que es rechazada por la gran mayoría de ese personal administrativo.

Ese rechazo viene dado porque, según la CIG Saúde, supone una importante sobrecarga de trabajo, ralentiza la labor del profesional en el momento de dar la cita, "xerando colas enormes diante dos mostradores", además de que obliga a tener que preguntar y concretar el motivo de la consulta referido por las personas que llaman o acuden a los ambulatorios y limita la autonomía de ese personal administrativo en la gestión de las citas, "impedindo que poda facer valer o seu propio criterio de urxencia como o da persoa usuaria".

También señala que carga sobre ese personal administrativo la responsabilidad de realizar el cribado "cando eles non teñen formación sanitaria para facer esa valoración de se o paciente se pode ir para casa ou ten que darlle cita urxente para ese mesmo día". Igualmente, apuntó que no se puede gestionar la Sanidad Pública con el mismo personal, sin aumentar las plantillas, y con programas nuevos sin que se les de formación



Sanmiguel indicó que el personal de servicios generales también muestra su preocupación por la inseguridad jurídica en la que se encuentran, especialmente en las demandas de consulta urgente y sin cit para el mismo día. "Desde CIG Saúde xa denunciamos no Consello Técnico de Atención Primaria do 16 de febreiro do 2022. cando foi presentado o XIDE, que as áreas administrativas dos centros de saúde están infradotadas de persoal e que ademáis non garanten a privacidade dos usuarios, incluídos os dos centros de saúde de nova creación".

Desde dicho sindicato entienden que el XIDE no cumple con las condiciones mínimas para seguir aplicándose, "non cumpre a misión para a que foi deseñado e debe ser retirado de xeito inmediato". Su portavoz incidió en que no se tuvo en cuenta al trabajador de a pie, que es el que da las citas y que conocer mejor la situación, por lo que demanda a la Xerencia del Sergas que se reúna con ellos "e non cos que están nos despachos" para diseñar el sistema adecuado.