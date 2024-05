Los trabajadores del centro de salud de Ribeira denuncian que Sanidade no reconoce su “grave situación”

Respondiendo a la convocatoria para denunciar la grave situación del centro de salud de Ribeira, sus trabajadores, arropados por pacientes y miembros de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, secundaron una concentración, que se pretende repetir los viernes delante del ambulatorio y con más gente “pois é un problema de todos”, dijeron. Fue un acto que se convirtió en un SOS a las autoridades sanitarias para que se sienten a hablar con ellos y reconozcan los problemas que padecen desde hace meses, y que provocan que sólo estén trabajando 7 de los 18 médicos que debería haber, pues no les mandan sustitutos. En este sentido, señalaron que en la anterior OPE hubo la promesa de que les mandarían a alguien, pero nadie quiso las dos plazas y dos compañeros se marcharon a otros servicios en un concurso de traslados, “co que, lonxe de gañar 2 facultativos, nos quedamos con 4 menos”, dijo Cristina González, una de las facultativas que sigue acudiendo a atender a su cupo y a la que le asignan los de los enfermos de los médicos ausentes.



González incidió en el problema de que hay dos cupos de un total de 3.000 pacientes sin facultativo asignado, una situación que afecta a más de 6.000 ribeirenses, y añadió que hay otros tres médicos con bajas prolongadas y que no se sabe si se reincorporarán al servicio. Y dijo que en los consultorios periféricos hay tres médicos que no están trabajando por permisos, y que mandaron a uno a Aguiño para cubrir lo mínimo imprescindible, y que la de Corrubedo se reparte entre su centro y el de Palmeira. “Cada día vanse sobrecargando máis as axendas dos que si estamos traballando en detrimento da asistencia dos nosos propios cupos, pois mentres atendo os cupos dos demáis non estou atendendo ben aos meus propios pacientes”. Señaló que se maneja la previsión de que en menos de un año haya seis jubilaciones y no se prevé que manden a alguien.



Cristina González dijo que si los que no tienen médico asignado piden cita y es urgente se los reparten entre los que están trabajando, y que doblan o triplican turnos para mantener un mínimo de asistencia, “pero que non é a correcta, nin digna para p profesional nin moito menos para o paciente”, precisó. Su compañera Mónica Buela indicó que “esta mala cobertura recae no profesional que está cubrindo agora mesmo o PAC, que soporta as urxencias de Ribeira”, y que dentro de poco llegan las vacaciones y la población se duplicará -más de 50.000 personas- “e se os cupos non están ben cubertos, toda esa poboación vai estar mal atendida tanto de día como de noite, xa que polas tarde hai un médico mal dobrado e pola noite un só facultativo. Igual hai que pensar en Ribeira como un todo, á mañá, á tarde e á noite”. Y agregó que cada vez hay más violencia y peligrosidad y que los médicos se enfrentan a situaciones “máis peliagudas e dificultosas para o exercicio do día a día”.

"Afecta a todos"

Buela insistió en la idea de que los facultativos deben de concentrarse todos los viernes en señal de protesta y para dar visibilidad a los problemas que tienen, pero indicó que debe ser secundada por todos los trabajadores del ambulatorio de la capital barbanzana y también por la ciudadanía, pues la situación que se está padeciendo "afecta a todos", a médicos, al área de Enfermería, a los auxiliares y a la ciudadanía en general, "salvo que alguén pense que que nunca se vai a poñer enfermo". También dijo que la Sanidad Pública y de calidad, que le pertenece a todos y por la que tienen que luchar, "está caendo pouco a pouco", para seguidamente manifestar que "eu non teño pensado vivir para sempre, penso que me vou poñer enferma".

"Debemos reclamar o que é noso e o que pagamos cos nosos impostos", precisó la doctora Mónica Buela, quien incidió en que ellos siempre están abiertos a hablar de todos los problemas que tienen y que dijo que son muy concretos: "Nós non necesitamos grandes partidas económicas, nin grandes cousas; necesitamos que veñan a falar con nós e preguntarnos o día a día no que necesitamos material, recursos humanos e, sobre todo, que nos veñan a botar unha mane se preoupen dos problemas que temos". Respecto a estos últimos, dijo que quieren que les digan cómo pueden derivar a un paciente o darle una solución. "Eu teño un montón de pacientes en buzón, que non podo derivar porque non sei a onde facelo. Eso é o que me preocupa día a día, que vou ansiosa para a miña casa porque non sei a onde mandar aos pacientes. Entón, estaría ben que viñeran a falar con nós", insistió Buela.

"Está a dexenerar"

Como en la concentración también se dieron cita algunos representantes del Gobierno local ribeirense, en nombre de ellos habló el concejal de Sanidade, el traumatólogo Juan Luis Furones, quien manifestó que la Sanidad Pública "está a dexenerar, pese a que é un dos servizos esenciais que debe prestar a Administración". Denunció que se está recortando en presupuesto, en personal y en la capacidad que tienen los sanitarios de pedir pruebas, y puntualizó que "eso repercute no aumento das baixas dos poucos sanitarios que temos, na saturación das listas de agarda, primeiro nas de Atención Primaria e logo nas da especializada, e se pasa de ter unha cita dun día para outro no médico de cabeceira a ter que esperar 10, 12 ou 15 días. Esto non ten visos de mellorar a curto prazo".

Bajo su punto de vista, Sanidade tiene que ofrecerles a los médicos y demás profesionales sanitarios un trabajo que sea acorde con su cualificación profesional. "O que non se lle poden ofrecer son contratos de 17 horas ou de 15 días, pois os facultativos son persoas normais e que teñen que planificar as súas vidas e non depender de se os chaman dun dia para outro por un traballo", dijo Furones Ramos. El edil de Sanidad ribeirense señaló que de lo contrario se está provocando que opten por otras salidas, yendo a otros países o aceptando contratos en la Sanidad Privada, en los que les ofrecen mejores condiciones laborales con las que planificar su objetivo vital. "Ainda que haxa un novo centro de saúde, se non está dotado de profesionais da igual que o sitio no que se ubique sexa o axeitado".