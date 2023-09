Trabajadores de Congalsa alzan la bandera de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, iniciativa promovida por la ONU

La empresa pobrense Congalsa se ha unido a la campaña "ODS por bandera" lanzada por el Pacto Mundial de ONU España con la finalidad de reforzar públicamente el valor de su compromiso con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Esta acción forma parte de la iniciativa internacional "Together for the dgs" impulsada por el Pacto Mundial de la ONU en la que participan varios países de todo el mundo y que tiene por objetivo que diferentes actores mundiales escenifiquen su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la fecha en que se cumple el ecuador de su vigencia.

De este modo, un grupo de trabajadores de la compañía alzaron la bandera de los ODS en un breve acto celebrado delante de la sede de la compañía en el polígono industrial de A Tomada con el que se quiso poner en valor el compromiso de Congalsa con el cumplimiento de la Agenda 2030. En este sentido, en el marco de sus políticas de gobernanza, la empresa trabaja alineada con los ODS "al priorizar la búsqueda de resultados teniendo en cuenta el bienestar de las personas y del entorno en el que se ubica y apostando por la sostenibilidad desde una triple vertiente: social, económica y ambiental", señalan desde Congalsa.