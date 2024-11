Los trabajadores de la factoría Ángel López Soto no bajan los brazos y secundan en su totalidad el segundo día de huelga por un convenio digno

La segunda jornada de huelga en la factoría de Congelados Ángel López Soto, en el lugar de Couso, en la parroquia ribeirense de Aguiño, y perteneciente al grupo Alfrío, fue secundada nuevamente por la totalidad del cuadro de personal. La previsión es que los paros se repitan los días 21 y 28 de noviembre y 5 de diciembre, a la vista de que, por el momento, el único contacto que hubo por parte da empresa fue para fijar los servicios esenciales. Ante el silencio de la dirección de la fábrica, Ánxela Martínez, representante de la CIG de Ribeira, entiende que “seguen se estar dispostos a ceder en ningunha das propostas de melloras salariais e sociais presentadas pola parte social”.

De esta manera, se mantienen las diferencias en cuanto a la duración del convenio, que la compañía quiere que sea por 3 años y los trabajadores por un máximo de de 2 años, “mais tamén no que respecta a incrementos salariais, para o que só ofrece unha suba do 4% no primeiro ano, do 3% no segundo e do 2% no terceiro. Fronte a isto, tendo en conta a enorme suba dos prezos da bolsa da compra, a consecuencia da desbocada inflación dos últimos anos, o persoal reclama incrementos dun 5% para este ano e outro 5% para o que vén e, en todo caso, con cláusula de revisión salarial para que os traballadores non sigan perdendo poder adquisitivo, como ocorreu estes anos”.

A esta demanda, los representantes sindicales añaden el reconocimiento del dereito a percibir eñ 100% del salario en caso de Incapacidad temporal y que se redefinan los turnos, “que até o de agora foron fixas, de mañá ou de tarde, porque hai xente que quere rotación”. En la negociación, la parte social propuso que se posibilite rotar a la gente que lo solicite, pero la empresa defiende que sea obligatorio para todo el personal. Por eso, la representación sindical propuso, como alternativa, que el turno de tarde, en el que los trabajadores están más castigados ya que hay jornadas de 9 horas, sea sólo de 4 días a la semana, una cuestión que tampoco fue aceptada.

Además, el personal rechaza también la pretensión de la empresa de introducir una cláusula para que las jornadas sean de lunes a domingo, “o que aumentaría, en lugar de reducir, o tempo de traballo”. Ademásm Martínez denuncia que los pluses, como de antigüedad, no sólo llevan años congeladas, sino que ahora la empresa pretende que desaparezcan, y que por eso reitera la demanda de que se reconozcan categoráis por antigüedad. “Neste tipo de centros non hai postos específicos para que todo o mundo poida ter acceso a outra categoría. Consideramos que unha persoa que leva 5, 10, 15, 20 ou 25 anos non pode quedar como auxiliar toda a vida, sen ter posibilidade algunha de mellorar a súa situación”.

Optimismo

Más optimista respecto a la repecusión que puede tener el mayoritario respaldo al paro convocado es José María González Cibes, responsable de la sección de Industria de CCOO en Santiago-O Barbanza.Pese a que sostuvo que se están viendo en una situación de "bloqueo" en la negociación del convenio laboral, pues depués de unas diez reuniones a lo largo de este año la empresa no ha variado nada su postura, y que es eso lo que les llevó a movilizarse "coa idea de forzar un pouco á empresa a que tome en serio a negociación que temos enriba da mesa e que nos podamos sentar a falar en serio".

Cibes subrayó que las diferencias entre sus reivindicaciones y lo que les ofrece la compañía no tienen sólo un marcado carácter económco, sino qur hay otros apectos incluso tan importantes, como son la vigencia del convenio y medidas sociales "que intentamos que se recollan no convenio, pois garantizan para o traballador, ademáis de poder adquisitivo, melloras importantes como a conciliación familiar". También manifestó que la empresa contaba "coa pasividade dos traballadores, non tomaba en serio a convocatoria de folga e non creron que iban a dar o paso con esta protesta, pero hoxe vese aquí o resultado, xa que o paro é absoluto. E seguiremos así ata rematar o calendario previsto, salvo que nos convoquen antes pàra chegar a un acordo", punbtualizó.

Desde las tres centrais sindicales convocantes del paro en la empresa Ángel López Soto indicaron que ya no contabamos con que les llamasen después del primer día de huelga, pero tras el éxito que están a tener, algo que sostienen que los responsables de la compañía están visibilizando, "pode que de un paso ou, alomenos, fagan unha chamada. Nos lles deixamos claro que estamos abertos a falar do que sexa, sempre na liña de negociar un convenio nas mellores condicións e garantías posibles para os traballadores", afirmó González Cibes.