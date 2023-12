Trasladado al Hospital do Barbanza un conductor que resultó herido en un accidente de tráfico el Beluso, en Boiro

Un boirense de 37 años, cuya identidad responde a las iniciales A.B.H, fue trasladado esta noche al Servizo de Urxencias del Hospital do Barbanza tras resultar herido, inicialmente de carácter leve, en un accidente de tráfico registrado en torno a las once menos cuarto de esta noche en la carretera de titularidad provincial DP-1104, entre Boiro y Noia por O Confurco, a su paso por el lugar de Beluso, en la parroquia boirense de Bealo. Al parecer, el siniestro se produjo cuando el vehículo que conducía, un Volkswagen Golf, que iba en dirección hacia Noia, se salió de la vía por el margen derecho e impactó con la rueda de ese mismo lado contra una tajea de hormigón. Fue un particular el que a la referida hora contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para avisar de lo ocurrido, indicando que había resultado herido el automovilista y único ocupante del vehículo siniestrado.

Con la información facilitada, los gestores de dicho centro de coordinación de las incidencias en la comunidad autonómica pusieron los hechos en conocimiento de la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro que, con la colaboración de efectivos del servicio municipal de Protección Civil de la localidad boirense y hasta la llegada de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado, estuvo regulando la circulación rodada, dando paso alternativo por el carril libre, pues el del margen derecho estaba ocupado por el coche accidentado.

Los equipos de emergencias también tuvieron que forzar alguna de las puertas del automóvil para ayudar a salir al conductor, pues cuando llegaron estaban bloqueadas. Urxencias Sanitarias de Galicia-061 también desplazó hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) en la que, una vez se inmovilizó con un collarín al herido -se quejada de dolores en el rostro y en el pecho por las lesiones que se peodujo a caussa del imapcto-, se procedió a su evacuación hasta el complejo asistencial ubicado en el lugar de Almón, en la parroquia ribeirenses de Oleiros. Para rematar, los Bomberos procedieron a la limpieza de la calzada, para restablecer las condiciones en la misma para que pudieran circular los vehículos con normalidad una vez que también la grúa retiró el coche siniestrado.