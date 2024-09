Una treintena de jinetes de diferentes edades participa en una ruta caballar de 19 kilómetros dentro de las fiestas de Oleiros, en Ribeira

Una treintena de personas de diferentes edades, y tanto hombres como mujeres, participaron en la tarde de ayer en la cuarta edición de la ruta caballar que se desarrolla dentro de la programación de las Festas do Carme de la parroquia ribeirense de San Martiño de Oleiros y que repitió la recorrido del año pasado a lo largo de 19 kilómetros. Tras salir de las inmediaciones del campo de fútbol de A Trinidade, los jinetes pasaron a lomos de sus equinos por Sobrido, Moldes, Ventín, San Alberto y Salmón, para dirigirse luego a la parrillada Calo, donde compartieron un picoteo -la inscripción en la misma tuvo un coste de 5 euros, de los que tres fueron para pagar ese aperitivo y los otros dos como donativo para las fiestas- , y seguidamente retomaron la actividad pasando por Canabeiro, Muiño de Correa, Axeitos y llegada al campo de la fiesta. La mayor parte del trayecto fue por fistas forestales, y sólo el tramo final desde el entorno dle dolmen de Axitos se hizo sobre supericie asfaltada.

Por lo demás, la jornada de ayer había arrancado con el lanzamiento de bombas de palenque para seguidamente dar paso al desarrollo de la programación de este segundo día. A lss once de la mañana dio comienzo la disputa del Torneo 50 aniversario del Atlético Oleiros en el campo de fútbol de A Trinidade con los enfrentamientos en las categorías juvenil entre Xuventú Aguiño y Porto do Son y entre Puebla y el equipo anfitrión y en séniors con los duelos Atlético Oleiros-Xuventú Aguiño y Xuño-Carreira, disputándose al cierre de esta edición las finales de ambas competiciones. A las doce del mediodía se ofició la misa en honor a la Virxe do Carme acompañada del son de los gaiteros. Estaba previsto que el grupo Máster ofreciese un primer pase de la verbena desde las once de la noche y el segundo desde la 1.00, mientras que Planet Disco Móvil con Mateo Abelleira haría lo propio con una pequeña actuación a las 00.30 en el descanso de la orquesta, para luego retomarla desde las 3.00 horas.

Para la joranda de hoy, domingo 1 de septiembre, tras el lanzamiento de las bombas de palenque y las dianas y alboradas con los gaiteros, llegará el momento de honrar al Santísimo Sacramento con una misa solemne (13.00) y posterior procesión acompañadas por los gaiteros. Para las dos de la tarde está programada la octava edición de la Festa da Empanada, en la que les acompañará un grupo musical. Tras la sobremesa, a las cuatro y media de la tarde se disputará el tradicional partido de solteros contra casados en el campo de fútbol de A Trinidade. A las cinco de la tarde se iniciará una fiesta infantil con hinchables y a las diez de la noche sonarán las últimas bombas de palenque para despedir los tres días de fiestas en Oleiros.