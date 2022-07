Los tributos a Michael Jackson y a Alejandro Sanz y el pregón de 14 niños marcan el inicio de las Festas do Verán de Boiro

Los conciertos de las bandas tributo a Michael Jackson, con el espectáculo "Michael for kids", y a Alejandro Sanz en la Praza de Galicia, al igual los dos pases de la orquesta Olympus durante la verbena, marcaron hace unas horas el inicio de las Festas do Verán de Boiro 2022, Sin embargo, el papel protagonista de la jornada estuvo reservado para Ana Stasenko, del CEIP Praia Xardín; Noa Vidal, Aitor Gómez y Rubén Martínez, del CEIP Santa Baia; Alonso Cardama, del CEIP Escarabote; Lara García Saborido y Gabriel Suárez, del CEIP Santa María do Castro; Ainara Maneiro, Diego Lijó y Daniela López, del CEIP Cespón; Sarai González y Sara Tubío, del CEIP Abanqueiro, y Antía Viturro y Martina, del CEIP Pazos-Comoxo, que fueron los catorce niños encargados de leer el pregón de las Festas do Verán de Boiro 2022.





Fue en un acto que se desarrolló después del lanzamiento de las salvas y el inicio de los pasacalles de las peñas con la charanga Trópico de Grelos y que estuvo conducido por el monologuista Brais Doval y que también contó con la participación del alcalde, José Ramón Romero, y la concejala de Cultura y Educación, María Outeiral. El pregón versó sobre lo que para ellos significan estas celebraciones estivales, de sus recuerdos de las mismas, de juntarse con los amigos y la familia y que este año marcan, además del inicio del verano, "a volta a tan ansiada normalidade".





Después de dos años de restricciones a causa de la pandemia derivada de la Covid-19, las fiestas boirenses recuperan su esplendor con un programa repleto de actividades para todos los públicos, pero que ponen el foco en los más pequeños. “Quixemos que eles foran os pregoeiros porque neste tempo de pandemia déronnos un exemplo de responsabilidade e merecen ser os grandes protagonistas das nosas festas”, afirmó la edila durante su intervención. Romero, que fue el encargado de cerrar el acto, agradeció el trabajo realizado por el departamento municipal de Cultura para sacar adelante estas fiestas “que están pensadas para que todos disfrutemos delas” y también pidió responsabilidad en estos días que son “para disfrutar, reencontrarse coa familia e cos amigos”.





El programa de actividades de las Festas do Verán continúa hoy con las alboradas a cargo de Os Caraveiros a partir de las diez de la mañana, mientras que una hora más tarde dará comienzo una fiesta tradicional en el Parque da Cachada con Os Monifates, Xilbarbeira, Abeloura, Aroña, Baile de Abanqueiro y el grupo de gaitas Os Salgueiriños. A las 13.00 horas habrá una comida popular con la Festa da orella de A Boliña. Y ya por la noche tendrá lugar en la Praza de Galicia la verbena con la orquestra Metrópolis (primer pase a las 22.30 y el segundo pase a la 1.30 horas, seguido de una sesión de pinchadiscos con DJ Tito) y el concierto estelar de Café Quijano (23.30 horas), mientras que en la Praza da Terceira Idade actuará Terbutalina (23.00).





Concierto de la banda tributo a Michael Jackson en la Praza de Galicia de Boiro I Chechu Río









PROGRAMACIÓN DE LAS FESTAS DO VERÁN DE BOIRO 2022









Sábado, día 2 de julio

10.00h – Alboradas a cargo de Caraveiros

11.00h – Fiesta tradicional en el Parque da Cachada con Os Monifates, Xilbarbeira, Abelora, Aroña, Baile de Abanqueiro y grupo de gaitas Os Salgueiriños.

13.00h – Comida popular con la Festa da Orella da Boliña

22.30h – Verbena con la orquestra Metrópolis (primer pase) en la Praza de Galicia

23.00h – Concierto de Terbutalina en la Praza da Terceira Idade

23.30h – Concierto de Café Quijano en la Praza de Galicia

01.00h – Verbena con la orquesta Metrópolis (segundo pase) y DJ Tito en la Praza de Galicia





Domingo, día 3 de julio

10.00h – Alboradas con Os Pequenos do Barbanza

12.00h – Pasacalles de Fanfarria Kaústika por el centro de la villa

13.30h – Sesión vermú con el grupo ribeirense Leite con Jalletas en la calle peatonal

19.00h – "Historias de amor, guerra e vida" con Vero Rilo en la Praza da Terceira Idade

20.30h – Actuación de la Banda de Música de Negreira en la Praza da Terceira Idade

22.00h – Concierto del grupo Treixadura en la Praza de Galicia

24.00h – Espetáculo de fuegos artificiales desde la playa de Barraña

01.00h – Verbena con la orquesta Gran Parada en la Praza de Galicia





Lunes, día 4 de julio

10.00h – Alboradas con el grupo Arume

11.30h – Festa das Peñas en el Parque da Cachada

12.00h – Sesión vermú con As da Boina por las calles de Boiro

12.00h – Actuación de Viravai en el Parque da Cachada

13.00h – All Star de peñas en el Parque da Cachada

21.00h – Micro Aberto en la Praza da Terceira Idade

22.00h – Actuación de Mounqup y DJs UDM en la Praza da Terceira Idade

22.30h – Verbena con la orquesta Charleston en la Praza de Galicia

22.30h – Tributo a Queen en la Praza de Galicia





Martes, día 5 de julio

10.00h – Alboradas con Arume

12.00h – Sesión vermú con A Dorniña de Abanqueiro

12.00h – Teatro Pedras de Cartón en el Parque da Cachada

22.30h – Verbena con la orquesta París de Noia (primer pase) en la Praza de Galicia

23.00h – Concierto de Amparanoia en la Praza da Terceira Idade

23.30h – Verbena con la orquesta El Combo Dominicano en la Praza de Galicia

01.00h – Segundos pases de las orquestas París de Noia y El Combo Dominicano en la Praza de Galicia





Miércoles, día 6 de julio

10.00h – Alboradas con Arume

12.00h – Sesión vermú con Nunca é Tarde

12.00h – Beatles en familia en el Parque da Cachada

22.30h – Verbena con la orquesta Panorama (primer pase) en la Praza de Galicia

23.00h – Concierto de Triángulo de Amor Bizarro en la Praza da Terceira Idade

24.00h – DJ Matrek Show en la Praza de Galicia

01.00h – Verbena con la orquesta Panorama (segundo pase) en la Praza de Galicia