El tripartito elude el debate sobre la variante después de que PSOE reprochó a Pérez Barral que oculte el estudio alternativo

El Gobierno tripartito de Ribeira consiguió con la mayoría que le proporcionan sus once concejales que la moción presentada por la vía de urgencia por el PP en relación a la variante, no fuera debatida en el pleno de la corporación municipal de este lunes. Esa iniciativa registrada por la portavoz municipal de los populares, Mariola Sampedro, a raíz de la declaraciones del segundo teniente de alcalde y concejal del PSOE, Francisco Suárez-Puerta, en la que desveló que el alcalde, Luis Pérez, ya tenía en sus manos el resultado del estudio encargado hace un año sobre las alternativas para dicha infraestructura viaria para tratar de descongestionar el tráfico de la ciudad y que lo estaba ocultando.



Sampedro Fernández pretendía demandar que el alcalde, ante lo que consideraba como una “falta de transparencia, diera cuentas de ese estudio, pero no lo logró. Cuando el alcalde le hizo indicaciones para que justificase la urgencia de la propuesta, la líder municipal del PP empezó a dar lectura al texto de la moción, pero el alcalde le reiteró lo que tenía que hacer y aguardar a que se votase la urgencia para que, en caso de que contase con el apoyo mayoritario. Fue entonces cuando Mariola Sampedro se amparó en la necesidad de avanzar en la ejecución de ese vial, pero el Gobierno local, pese a la polémica desatada por Suárez-Puerta, hizo frente común para que la moción del PP no pudiera exponerse, ni debatirse.