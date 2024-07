Los trofeos y medallas de la LXXVI Festa da Dorna se exhiben hasta el día 23 en el Museo Municipal de Ribeira

La planta baja de la Sala Museo Municipal de Ribeira alberga hasta el próximo 23 de julio la exposición de los trofeos y las medallas de la LXXVI singladura de la Festa da Dorna, que fueron elaborados con madera, resina y materiales reciclados, como fueron este año las agujas de bateas que llegan a las playas de la zona y que usaron para las los galardones de las carrilanas, por SonAgasallo. Esta empresa ganó por tercera vez consecutiva el concurso convocado para el diseño de las figuras y preseas que se entregarán a los tres primeros clasificados de las diferentes grandes pruebas que se celebran en esta peculiar celebración, que tendrá lugar entre el 18 y 24 de julio, superando esta vez a las otras dos propuestas presentadas.

El vicepresidente de la Real e Ilustre Cofradía da Dorna, Álex Nespereira, acompañado de la secretaria, Marta Vrela, calificó de “perfecto” el trabajo de la firma adjudicataria, “pois os seus miembros comprenderon mellor co paso dos anos a filosofía da festa”, y de “impresionantes” los diseños “que simbolizan perfectamente os premios que van dedicados a cada proba grande, xa sexa o voo sen motor, as carrilanas, a canción de tasca, o trinautlón ou as embarcacións feitas a machada -incluyen un premio de calidad más a la rapidez-, entre outras”. Este año habrá trofeo para los tres primeros del Maratasón infantil -hasta ahora se quedaba en las medallas- y que es igual al de los adultos, pero incluye un biberón como elemento diferenciador.

Nespereira, que destacó el elevado nivel de los trofeos que estaban consiguiendo en los últimos años, pero que falta concienciar a la gente para que presente propuestas, pues en las últimas ediciiones dle certamen se presentaron menos, refirió que las medallas también fueron elaboradas por SonAgasallo con madera y una máquina láser que ls graba y las corta. Detalló que "veñen marcadass por cores, sendo as vermellas para os xogos de terra, mentres que as verdes son para os xogos de mar. En esta exposición también se exhibe dentro de una urna la Copa da ReI, "para a que cantos máis trofeos se xunten, máis posibilidades tes de levala.

Privilegio

Rurt González, de SonAgasalo, junto a su compañero José Manuel Riveiro, manifestó que "foi outra vez unha sorpresa enorme para nós volver a ser os elixidos. É un privilexio facer todos estes trofeos e medallas". Sobre el trabajo realizado declaró que "sempre queremos mostrar o espítitu de festa e de diversión que ten a Dorna", detallando que se inspiraron "no ma, que por algo estamos en Ribeira", y agregó que siempre intentan en cada categoría "pensar un pouco no que é cada proba ou evento que se fai e darlle un toque humorístico".

Respecto al uso de materiales, tal y como ya se indicó previamente, que básicamente son madera y resina, precisó que también buscan "facer algo bonito con refugallos". Y de la elaboración dijo: "Facemos peza a peza e a base por separado de cada un deles. Se usamos resina ten uns tempos de secado que hai que esperar, e logo as montamos todas, as clavamos e pegamos ata obter o resultado final". Por último, respecto al tiempo que dedicaron a la elaboración de los trofeos y las medallas dijo que fue entre mes y medio y dos meses, precisando que "foi moi apurado".