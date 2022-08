Unos 700 vecinos se manifiestan al grito de que el centro de salud de Palmeira “non se pecha”

Al grito de “Palmeira non se pecha” se manifestaron ayer al mediodía y bajo un sol de justicia alrededor de 700 vecinos y visitantes de la parroquia y de otras del municipio ribeirense, así como de diferentes localidades de la comarca barbanzana, para solicitar atención médica presencial y que se mantenga abierto el consultorio periférico. De este modo secundaron ayer la convocatoria de movilización realizada por la plataforma vecinal palmeirense y que, por ahora, se ha convertido en la más multitudinaria.



Tras un recorrido por la carretera principal desde el límite con A Pobra hasta el centro de salud, durante el que se repitieron consignas dirigidas al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, y el edil popular de Palmeira, Emilio Pérez Outeiral, para recordarles que “Palmeira está en loita” y que la culpa de lo que está pasando con la Sanidad Pública “é do Goberno do PP”, llegaron a las puertas del ambulatorio, en donde dieron lectura a un manifiesto y hubo otras intervenciones.



Además de reiterar que se sienten solos ante esta grave situación y abandonados y engañados “con tanta mentira e manipulación par parte do noso Concello”, la portavoz de la plataforma vecinal, Celia García, informó a los asistentes de una reunión de una hora con el alcalde, que dijo que no sabía cómo calificar, pero en la que se habló de todo menos de lo que iban a tratar “e nunha linguaxe case de barra de bar”. Y agregó que la única conclusión que sacaban de la misma era “unha frase do alcalde que, por educación, non podo dicir completa: Eu non podo ir en contra do meu partido, senón mándanme...”.



En la lectura del manifiesto se recordaron los antecedentes de los cierres en pandemia de los consultorios de Taragoña y Cabo de Cruz, lo que provoca que la gente de esas zonas tenga que trasladarse a varios kilómetros para tener asistencia sanitaria. En ese sentido, se indicó que el fin que pretenden los gobernantes es que los vecinos de Palmeira se desplacen al centro de salud de Ribeira. Para evitar eso, les animaron a seguir en la lucha: “non nos van a calar, non nos van a parar, a Palmeira non se lle minte. Palmeira, libre, sangue e area”.



La portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, Marián Rodríguez, insistió en esa cuestión al indicar que la baja del médico titular la plaza en el consultorio de Palmeira “podería ser unha excusa perfecta e que cando se reincorpore o metan noutro sitio onde consideren que o necesitan máis”. Insistió en que los palmeirenses deben estar en lucha en todo momento para que no se cierre su ambulatorio, y que aunque no se consiga que len pongan un médico antes de que regrese el titular de la plaza, “si temos que conseguir que ese non desapareza”.