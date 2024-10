Unos 90 trabajadores municipales se concentran ante el consistorio de Boiro para reclamar una nueva RPT

Convocados por el comité de empresa del Ayuntamiento boirense, alrededor de 90 trabajadores se concentraron a las puertas del consistorio para reclamar en la que se reconozca el esfuerzo que realizan los empleados municipales, eliminar la creciente precariedad laboral y cerrar y aprobar una nueva RPT (Relación de Postos de Traballo) “sen fendas retributivas, ni de xénero e recoñecendo económicamente o traballo e os servizos públicos que prestamos aos veciños”. Su propuesta persigue la actualización salarial para 175 trabajadores.

Los representantes de los empleados municipales agregan que desde hace más de mes y medio que esperan la valoración de los puestos de trabajo que debe realizar una empresa externa contratada por la Administración local, con un coste cercano a los 10.000 euros para las arcas municipales. "Dende que esa empresa entrou a formar parte das negociacións, este comité non ten novas, nin información do estado do traballo de valoración que o Goberno debe presentar para a negociación cos traballadores, sospeitando que se está a facer un traballo non obxectivo. Os tempos legais da administración esgótanse para cumprir cos compromisos adquiridos para o exercicio 2024, e o silencio e a falla de transparencia instaláronse neste proceso fundamental para a dignidade dos traballadores deste Concello".

En este sentido, indica que el incumplimiento de los plazos pactados para la implantación de la nueva RPT "levará sen dúbida a un incremento da conflitividade laboral e a facer aflorar os numerosos problemas laborais que existen neste Concello". Y Advierte que "a data de hoxe, pola dignidade e a responsabilidade dos traballadores, co seu traballo e cos seus veciños, agáchanse diariamente abusos laborais ao obxectivo de sacar o traballo adiante". Acñlaran que la mejora que pro`pone el comité de empresa es inferior al coste que tendrán en este mandato los siete sueldos del equipo de gobierno, una mejora en la retribución que favorece el triple a los puestos más altos; y concluye que esta mejora no alcanza el total de la pérdida de poder adquisitivo producida desde 2005 "porque primeiramente somos responsables con el dinero público.

Dentro de plazos

La reacción al manifiesto hecho público el martes y al que ayer se dio lectura en la citada movilización tuvo respuesta del Gobierno local. El alcalde, José Ramón Romero, que expresó su buena voluntad para sacar adelante la RPT, para lo que insistió en que están dentro de los plazos y a tiempo de presentarla al pleno, además de que en el presupuesto de este año se contempla una partida para la subida salarial con efecto retroactivo por ese concepto. El mandatario dijo no entender lo que está pasando

El primer edil añadió que, aunque no era sulabor, le permitieron al comité de empresa elaborar su propuesta de RPT y ahora la están analizando el borrador que les pasaron, pero que lo que no pueden hacer es aprobar una propuesta a las primeras de cambio. También dijo que en el Ejecutivo local no tienen conocimientos para elaborar ese documento, por lo que se lo contrataron a una empresa especializada en hacer RPT, además de que hay que cuadrar bien las cosas, que tiene que pasar unos filtros, para que tengan seguridad jurídica, además de que tiene que haber una fiscalización por parte de Intervención.

Aclaró que no es cierto que hayan pasado mes y medio sin reunirse, pues precisó que desde que se contrató ese servicio externo ya hubo una reunión a trres bandas entre el Gobierno, esa sociedad y el comité de empresa, y que hace una semana fue este último el que convocó una asamblea con los trabajadores y que el equipo de gobierno le pidieron poder participar para explicarles los pasos que están dando,, peor no les dejó, al contrario de lo que sucedió en una anterior en la que si pudieron participar.

Tranquilidad

Romero agregó que en este tiempo de negociaciones trabajaron con el comité de empresa el organigrama, las funciones y que ahora están con las valoracionbes económicas, que son los tres puntos de los que parte la RPT. "Pídolles tranquilidade aos traballadores e a traballar todos no mesmo sentido". Manifestó que tienen que velar por el interés general y que no se puede aprobar un documento sin revisión"aínda que sexa o mellor documento, pois seguro que se o revisamos atopamos erros", y agregó que "este goberno non traballa con presións laborais, senón con negociación, que é este documento que eles presentaron como proposta. Desde o momento que non hau negociaicón é imposición, que é o que parece. Recórdolle ao comité de empresa que aquí non se impón nada por ningunha das partes. Aínda que queiran facer presión, nos ailladmos dela".

El teniente de alcalde, Luis Ruiz, que recordó que en el primer mandato se comproimetieron a llevar a cabo la consolidación de los puestos de trabajo y que en el segundo van a hacer lo propio con la RPT, lamentó el "xiro" que toma el comité de empresa y su forma de proceder con “presións laborais”, y le solicitan que recapacite y que vuelva a la vía de la negociación. "O comité de empresa utiliza aos traballadores para manifestarse diante do consistorio e demostrar certa presión a esta negociación. El edil socialista insistió en decir que han demostrado su voluntad para llegar a un entendimiento y qeu quieren hacerlo lo más rápido posible y que sea beneficioso para todos, "pero estas cousas non axudan". Por último, le pidió a los representantes de los trabajadores que "espèren a ter a nosa proposta para valorala e poder seguir negociando".