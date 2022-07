Los usuarios del "asteleiro dorneiro" solicitan que se les busque un espacio más amplio que la carpa multiusos

El "asteleiro dorneiro", emplazado en la carpa multiusos municipal de Ribeira, ha ido mejorando su funcionamiento en sus seis años de vida, y su auge ha cogido por sorpresa incluso a sus impulsores. Tal es así que se ha quedado pequeño para atender la elevada demanda para hacer uso del mismo, pues son muchas las que se anotaron. Pese a que su capacidad máxima, haciendo una distribución por cuadrículas, es para once peñas, este año han entrado hasta catorce gracias a que algunas de ellas comparten espacios, pero también se han visto obligados a trabajar en el exterior de ese recinto. Sus responsables tuvieron que rechazar otras muchas peticiones por falta de superficie suficiente. “No nos vendría nada mal tener un sitio mejor y más grande en el que trabajar, como la vieja lonja, donde habría sitio para unas 40 peñas. Lo hemos hablado con el alcalde, que pasa con frecuencia por aquí, y nos dice que eso hay que hablarlo con Portos de Galicia”, manifestó Álex Nespereira, de Os Corsarios do Barbansa.





Nespereira afirma que ha subido mucho el nivel del astillero dorneiro, en el que las peñas no sólo elaboran las embarcaciones, sino también las carrilanas y la decoración de sus fanequeiras. “Viene gente que estudia Bellas Artes o personas mayores o jubilados que fueron carpinteros en su época y otros que tienen conocimientos de electricidad, entre otras cuestiones, y se comparten habilidades y conocimientos, vamos cogiendo ideas de unos y otros, y eso hace que cada vez haya más nivel”, resaltó. De igual modo, añadió que ya no se lleva tanto mantener en secreto lo que se hace, y que incluso llegaron a hablar de hacer todos una carrilana conjunta. Destacó que se está fortaleciendo la amistad entre los miembros de las peñas, como lo evidencia que lleve puesta la camiseta de The lirios tremens y una chapa que le regalaron os Rapantes. Este espacio lo gestionan sus usuarios, desde aperturas, cierres y limpieza, hasta su mantenimiento y pequeñas reparaciones, entre otras cosas. Actualmente, el asteleiro dorneiro es usado por las peñas Os polbos do Vilar, The lirios tremens, Os corsarios do Barbansa, Rapantes, Tocando fondo, Ratos da illa, Xarda Civil, As navallas de Palmeira, Arria o jallo, Tabeiróns caralludos, Os serráns mais marráns, De rape mental, Estou que escacho y Límpame o sable.