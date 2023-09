Usuarios que quedan fuera del autobús de Ribeira a Corrubedo por el hospital bloquearon su salida

La parada central de autobuses ubicada en la Avenida do Malecón, en las inmediaciones del edificio del mercado municipal, en Ribeira, fue escenario de un acto de protesta por parte de varios usuarios del servicio de transporte regular que decidieron bloquear la salida del autobús de la línea hacia Corrubedo y que pasa por el Hospital do Barbanza. Los hechos se produjeron cuando a las doce menos cinco minutos del mediodía llegó una furgoneta de la empresa concesionaria y fueron empezando a subir las personas que querían hacer uso de ese servicio, y llegó el momento en que se completaron las pocas plazas de que dispone y hubo cuatro que se quedaron fuera. Fue entonces cuando le comunicaron esa incidencia al chófer, indicándole que la empresa debía ponerles un taxi, pero la respuesta que recibieron de la adjudicataria fue que esperaran al siguiente autobús, que tenía previsto pasar tres cuartos de hora después. Ante esa situación y en señal de protesta decidieron subirse al bus sin billete y permaneciendo de pie en su interior, con lo que ese vehículo de transporte de pasajeros no podría circular.

Ante esa situación, por parte de la compañía se contactó con la Policía Local, que desplazó al lugar una patrulla. En el lugar estaba presente una representante de la concesionaria tomando nota de las incidencias y minutos después se optó por la solución de mandar otro autobús para los usuarios que iban directamente al hospital comarcal, dejando plazas libres en la furgoneta para que pudiera ir el resto. Esos afectados indicaron que están decididos a plantarse todos los días de esa manera, pues precisan que esta situación vivida este mediodía no es algo puntual, sino algo recurrente, y expresaron su malestar por el hecho de que no haya horarios expuestos al público y que tampoco se los entregan en mano, lo que se suma a su queja de la escasa capacidad de algunos buses, el incumplimiento de horarios o que pasan con mucho retraso, además de la supresión de servicios sin avisar, como señalan que es el caso de la línea de las ocho y veinte de la tarde que iba de Ribeira a Corrubedo por el hospital y que desde mediados de agosto no existe.

Lo que sucede con esta línea de transporte regular de pasajeros también se abordó en la reunión que mantuvieron miembros del equipo de gobierno ribeirense con la empresa concesionaria del servicio, y a la que también asistieron representantes de la Policía Local y los directores de los IES Número 1 y Leliadoura. En líneas generales, desde el Ejecutivo local se trasladó la necesidad de ampliar la información de los horarios en las marquesinas, y la empresa comunicó que procederá a detallar la información de los mismos de manera actualizada mediante códigos QR e imprimirá carteles con horarios para las paradas más concurridas. Además, se le instó a la empresa concesionaria a cumplir los horarios para evitar atrasos de la circulación en la circulación de las diferentes líneas. “Por parte da empresa houbo boa disposición para tratar ese problema e tratouse incluso unha posible mellora do transporte dende Ribeira ata Santiago de Compostela” explicó Pérez Barral. “Pola nosa parte seguiremos vixiando o cumprimento dos servizos para que estas medidas se cumpran e velaremos polos intereses de toda a poboación que usa o transporte público. Neste sentido a Policía Local seguirá levantando acta dos incumprimentos que se detecten e trasladaranse á empresa", concluyó el alcalde de Ribeira.