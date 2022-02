La Valedora do Pobo advierte que el estudio de la variante de Ribeira analiza el proyecto modificado de la Xunta

La coordinadora de afectados por el proyecto de la futura variante de Ribeira hizo público que la Valedora do Pobo les comunicó que el alcalde, Manuel Ruiz, “imcumpre” con la obligación legal de colaborar con la finalidad de esclarecer la queja que la citada plataforma presentó hace meses. El portavoz de dicho colectivo, Javier Gordillo, precisó que se refiere al hecho de que el estudio comparativo realizado, para dar cumplimiento a un acuerdo plenario, “non analiza o proxecto orixinal da Xunta, senón un modificado, que inclúe un novo viaducto”. La coordinadora de afectados señala que pese a que se reduce el movimiento de tierras, inicialmente previsto de 330.000 metros cúbicos, “supón un incremento substancial no orzamento de saída do proxecto”, precisó su portavoz.





Gordillo añade que a finales de enero, la alta comisionada del Parlamento de Galicia para la defensa de los derechos de la ciudadanía también les informó de que la Consellería Infraestruturas e Mobilidade aún no remitió el informe demandado sobre la queja vecinal sobre la declaración de impacto ambiental, “contando unicamente coas aportacións do Concello de Ribeira, sen contar cos veciños afectados”, e incumpliendo el articulado de la Constitución “en relación coa súa obxectividade de actuación, quedando estes en clara indefensión xurídica”, sostiene la coordinadora. Además, indica que la Valedora do Pobo sostiene que los afectados tienen derecho a conocer el resultado de las alegaciones formuladas en 2020, ofreciéndoles además la posibilidad de recurrir.





La coordinadora de afectados por la variante entienden que ante esta problemática y advertencias que hace la Valedora do Pobo, “no” pode continuarse co expediente mentres que non sexa solucionada esta situación de silencio administrativo, e que os gobernantes permitan que o expediente continúe o seu avance a pesar de non respectarse a normativa vixente”. De igual modo, manifestaron que “é unha mágoa” que, después de tantos años de Democracia, “nos atopemos cunha situación de prepotencia como a que nos ocupa”, concluyeron.