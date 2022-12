Una vecina de Aguiño vivió momentos de gran angustia al ver como su casa se inundaba tras la intensa lluvia

En O Barbanza se registraron un buen número de inundaciones como consecuencia de las abundantes precipitaciones caídas desde las cuatro de la madrugada hasta pasadas las diez de la mañana, siendo especialmente intensas entre las 8.00 y 8.30 horas, periodo en el que se registraron más de 25 litros por metro cuadrado. Entre las zonas más afectadas estuvieron la parroquia de Aguiño, como fue en la Avenida Francisco Lorenzo Mariño, en la que hojas, arena y tierra arrastradas por el agua taparon las rejillas de recogida de aguas pluviales, llegando a entrar en una vivienda de planta baja, en la que su dueña, Nuria Teira, se despertó por el gran ruido que hacía el agua, como si de una cascada se tratase, y vivió momentos de gran prepcupación y angustia por lo que estaba pasando y viendo ante sus ojos, así como debido a que se encontraba sóla en casa con su hija Julia, que este mes cumplirá dos años.

Una ingente cantidad de agua atravesó por completo su vivienda, extendiendose por sus diferentes espacios y descendió por unas escaleras, como si de una cascada se tratase, hasta el sótano, para luego salir al exterior hasta una calle posterior, que está a un nivel más bajo que la vivienda, en la que se vieron afectados muebles, electrodomésticos y una moto, entre otras pertenencias. Además, la estela de agua que dejaban los vehículos al pasar por la carretera completamente inundada provocó que salpicasen gran cantidad de agua hacia ese inmueble, lo que agravó aún más si cabe la situación. El agua se estuvo acumulando en las diferentes depedencias del domicilio, superando en algunos puntos los 30 centímetros de altura. Esa situación se mantuvo hasta que un vecino levantó varias tapas de alcantarilla y ayudó a desaguar la zona, coincidiendo con un momento en el que dejó de diluviar con tanta intensidad. Con anterioridad, la altura del agua había alcanzado el coche que los dueños de la casa habían dejado aparcado en la vía pública. Durante la jornada de ayer, tanto ella como su marido, Matías Baz, se afanaron en limpiar el rastro que la inundación dejó por toda su casa.

En Aguiño también se vieron afectadas por inundaciones las calles Celeiráns, donde una escorrentía hizo que le entrase agua en una casa por la puerta del garaje, Braña do Muro, en la que se están realizando obras de acondicionamiento y al no lograr desaguar por los residuos que obstruían las rejillas empezaron a inundarse las entradas de varias casas, y Castelao, donde el agua entró en viviendas, pero al no tener una altura mínima no se pudieron usar las bombas de achique y hubo que bajar el nivel de agua con la apertura de alcantarillas y la limpieza de las rejillas de recogida de aguas pluviales. Además, la tromba de agua caída, unido al arrastre de tierra, arena y hojas provocó que se atascase la tubería de desagüe del patio de la escuela de Educación Infantil A Capela, en Carreira, lo que povocó que se inundase. Al lugar acudieron los efectivos del Grupo de Apoio e Emerxencias Municipal (GAEM) de Ribeira, que se escargaron de eliminar todos los residuos que bloqueaban la salida del agua y restablecieron la normalidad.

La gran tromba de agua también afectó también a la carretera provincial DP-7307, a la altura de Os Areeiros (Castiñeiras), a la altura de la playa de O Castro, y donde una balsa de agua superó los 60 centímetros de altura, y afectó a un coche que circulaba por esa vía y que le alcanzó el motor, sin poder continuar desplazándose. Además, le entró agua en varios vehículos que estaban aparcados y cuyos propietarios han tenido que mandar al taller. Al lugar acudieron los Bomberos del parque comarcal de Ribeira y la Policía Local, que se vieron obligados a cortar la circulación hasta que se logró desaguar desatascando las rejillas y levantando las tapas de alcantarillas.

Las incidencias registradas en Boiro y Rianxo se debieron más a las fuertes rachas de viento, que desplazaron el mobiliario público, como contenedores, y derribaron un árbol en Foxacos (Rianxo), cerca de la parrillada Barbanza, que quedó apoyado sobre el cableado del tendido eléctrico, mientras que en la carretera de Asados a Burés cayó otro árbol sobre la calzada, al igual que sucedió en la carretera de Boiro a Noia a la altura de Moimenta.

La carretera principal de Os Areeiros quedó totalmente inundada, y fue necesario cortar al tráfico para que los vehículos no quedasen atrapados y dañados

Las inundaciones provocaron que por la carretera DP-7307 a su paso por Os Areeiros, en Castiñeiras,no se pudiera circular con normalidad

La intensa lluvia provocó que se formasen balsas de agua en alguna zona de la carretera DP-7307 a su paso por Os Areeiros, en Castiñeiras

La Rúa do Carreiro se vio inundada al no poder desaguar rápidamente la gran cantidad de agua caída especialmente durante media hora