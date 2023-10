Vecinos de Corrubedo entregan 1.502 firmas en el Concello de Ribeira para reclamar un cajero bancario

Los vecinos de Corrubedo, con el apoyo y acompañamiento de varios miembros del tripartito ribeirense, presentaron este mediodía en la ventanilla de la Oficina de Atención Cidadá un total de 1.502 firmas para solicitar a las entidades bancarias, a través de la mediación del Ayuntamiento, la instalación de un cajero automático en la parroquia. Un portavoz de los afectados por la falta de ese servicio, Fernando Vilariño, manifestó que en 2011 se quedaron sin las dos sucursales de entidades bancarias que había "e que pese a que nos prometieron deixar un caixeiro, non o fixeron". Detalló que en esa parroquia son más de 600 censados que, ante la falta de ese servicio, tienen que depender de un vecino o familiar para llevarlos hasta el casco urbano de Ribeira para esos trámites, y agregó que en la época estival son más de 10.000 con la llegada de numerosos turistas "que tamén necesitan un caixeiro". Y añadió que este pasado verano no fue ni tan siquiera la unidad móvil, pese a que tenía que acudir los martes. Los afectados sugieren que les pongan un cajero múltiple que evite que tengan que pagar comisiones.



“Dende o Goberno municipal vamos apoiar, como non podería ser doutra maneira, esta petición tan razoable, xusta e lóxica que fan os veciños de Corrubedo”, declaró el alcalde ribeirense, Luis Pérez Barral. En este sentido, el regidor local manifestó que "a veciñanza das parroquias rurais precisa dos mesmos servizos dos que dispón a poboación do núcleo urbano de Ribeira e non teñan que vir a cidade para todo”, detallando que en este caso el servicio de banca más cercano lo tienen a unos diez kilómetros. De esta forma, el mandatario local confirmó que trasladará dicha petición a las diferentes entidades bancarias para que los ciudadanos de Corrubedo dispongan de ese servicio básico “para que as persoas maiores non teñan que dispoñer do transporte público, que é deficiente e no que estamos traballando para intentar mellorar esa conexión, ou doutras persoas para vir a Ribeira a facer xestións bancarias” concluyó Pérez Barral.