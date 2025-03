Vecinos de núcleos rurales de Boiro reclaman la dotación de fibra óptica

Vecinos de los lugares de Escobias, Mosquete y Piñeiro denuncian que se les ha dejado fuera de la instalación de fibra óptica en distintas zonas de la parroquia de Lampón, en Boiro. Esto afecta a una veintena de viviendas, y en consecuencia, a más de 50 habitantes. Y que, si bien se otorgará de este suministro a Montaña y Montañó, se deja fuera a las aldeas antes indicadas.

Carmen Vila ,de Escobias, relata que navegar por Internet se convierte en algo tedioso, incluso para que los estudiantes puedan realizar las tareas que les encomiendan en los centros educativos. En este sentido también se pronuncia Jesús Pérez, de Mosquete, quien coincide en los problemas que hay actualmente para algo tan básico como hacer alguno consulta en la Red.

La digitalización cobra cada vez más fuerza en nuestra sociedad. De hecho, tendemos cada vez más a depender de las nuevas tecnologías y son muchos los procesos que se deben resolver ya por vía telemática. Por eso, los municipios se han ido adaptando al reto que supone la transformación y modernización digital. Un servicio importante en las zonas urbanas, debido a la cantidad de viviendas y negocios, pero que también se debe garantizar a los núcleos rurales.



Búsqueda de una solución

La empresa Rede Aberta resultó adjudicataria del programa UNICO Banda Ancha 2023 en las provincias de A Coruña y Pontevedra, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, impulsado por el Ministerio de Transformación Digital y con financiación de los Next Generation. Y para llegar a dar cobertura a más de 20.000 hogares en las dos provincias, su proyecto recibió una ayuda económica de unos 12,3 millones de euros, que se deberá ejecutar antes de que finalice 2025.

Pero, según apuntan los vecinos, los lugares de Escobias, Mosquete y Piñeiro no está dentro de sus planes. De hecho, contactaron con la compañía hace unas semanas para interesarse sobre la previsión de actuación en estas zonas, recibiendo, sostienen, una negativa. Algo que no entienden porque, explican, están sí se está dotando de fibra óptica a unos 800 metros de algunos de éstos núcleos poblacionales.

Sostienen que, pasando ahora la fibra a menos de 1 kilómetro de distancia, consideran que este es el momento adecuado.

Hablaron también con representantes del gobierno municipal de Boiro para hacerles conocedores de este tema. Desde el Concello de Boiro dicen que, efectivamente, tienen constancia de esta situación y que han actuado dentro de su competencia municipal, trasladando también el malestar vecinal.



Desconexión en la era digital

Los conceptos de brecha digital y despoblamiento rural están muchas veces unidos y son dos retos a superar en los próximos años.

Así, estos vecinos consideran que se les está privando de un servicio a medio centenar de personas, entre ellos, niños que tienen que hacer muchas de las actividades por el aula virtual o conectarse para cuestiones académicas.

Tampoco es posible teletrabajar, ya que, aunque la empresa facilite esa opción, no resulta viable dado las dificultades de conexión.

Por ello, esta carencia está repercutiendo en cosas básicas de su día a día y esperan que se le ponga pronta solución.

Una ayuda pública superior a los 12 millones de euros para fibra óptica

La empresa Rede Aberta, con razón social Vento Rede, S.L., fue adjuticataria del programa UNICO Banda Ancha 2023 en dos de las provincias gallegas y cuenta con una ayuda de 12,3 millones de euros en el programa UNICO Banda Ancha 2023: 4.635.637,00 euros para A Coruña y 7.685.861,00 euros para Pontevedra. La previsión es que se vean beneficiados más de 23.000 viviendas cuya distribución es la suguiente: 8.999 en la provincia coruñesa y 14.718 en la pontevedresa. Dicha actuación se adscribe en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Transformación Digital.