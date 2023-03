Vecinos de Rúa Sidreiras, en Ribeira, denuncian el mal estado en que les dejaron la calle tras ejecutarse una obra

Varios de los residentes en la Rúa Sidreiras, en Ribeira, denuncian el “lamentable estado en que les han dejado un tramo de la calle tras rematar la ejecución de las obras de necesaria instalación de la red de recogida de aguas pluviales. Señalan que después de colocar el correspondiente colector en el tramo más alto del vial, en lugar de seguir hacia abajo para conectar con la red general y que vaya a parar al mar, se lo metieron en su calle, que está en perpendicular al principal, pues les dijeron que hay muchos cables en el tramo inferior del vial que confluye en la Avenida da Coruña . Luego van a parar a un regato que sólo lleva agua en invierno por las lluvias, pues en verano está seco, y también a unas fincas, con lo que se temen que cuando las precipitaciones sean copiosas y de forma continua, van a quedar completamente anegadas.



Uno de los residentes que pone el grito en el cielo por el estado en el que quedó el tramo de calle es Antonio José Rama, que señala que destrozaron por completo el pavimento de asfalto para realizar las zanjas para meter las tuberías de recogida de pluviales, pero no fue repuesto y quedó el firme destrozado y con tierra muy banda. Añadió que con las recientes lluvias, ese vial se ha convertido en una “auténtica lameira”, y denuncia que no puede entrar en su vivienda debido a que delante de su puerta se acumulan gran cantidad de barro y de agua, que queda estancada pese a la inclinación de la calle, y añadió que esa situación estuvo a punto de causarle una desgracia a él y a su mujer.



Rama sostiene que no les deberían dejar la calle en ese estado, y que al menos tenían que echar gravilla para darle mayor firmeza y no tuvieron los problemas que ahora padecen. En vista de que la situación persiste desde hace un mes, es por lo que le reclama al Ayuntamiento que lo arreglen de una vez. La candidata de Iniciativa Progresista de Ribeira (IPdeR), Rosa García Pose, que también se ve afectada por la situación en al que quedó ese tramo de calle, ya que las aguas pluviales van a parar a sus fincas, al igual que sucede con otros cuatro regatos que recogen todo el agua desde Deán, se reunió con otros afectados. Por ello, pide que se limpien los pozos y manifestó que no entiende que se hagan obras y luego se dejen en ese estado, para luego acondicionarlas uno o dos meses después. “os cartos públicos hai que xestionalos ben”, dijo García Pose.