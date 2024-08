Una veintena de usuarios de Ambar recibe formación en un taller de capacitación digital para detectar violencias sexuales

El Centro de Recursos de Ambar, ubiucado en el lugar de Frións, en la parroquia ribeirense de Carriera, albergó ayer un taller de capacitación digital para la detección de violencias sexuales, que contó con 20 participantes y que impulsó el departamento de Igualdade de la Diputación de A Coruña. Su responsable, la diputada Soledad Agra, junto a la edila ribeirense de esa misma área, Cruz Rivadulla, y Beatriz Lourido, de Nova Xestión Cultural, estuvieron presentes y conocieron a los usuarios y los proyectos de la asociaicón acompañadas de Milagros Rey y Helena Teira, presidenta y cooordinadora de la entidad de las persoas con diversidad funcional.

Durante las sesións del taller se abordaron contenidos para la identificación y prevención de las violencias digitales, a través de conceptos como la vigilancia, el control, el ciberacoso o la sextorsión. De modo transversal también se trató la importancia de la seguridad y del buen uso de la tecnología para cuestiones básicas de la vida cotidiiana. “Toda a información que se poida dar acerca deste tema eu considero que é fundamental, e hoxe, grazas á Deputación da Coruña, temos aquí unha formadora que está dando unhas nocións moi importantes para que as persoas saiban como protexerse", agradeció Milagros Rey.

“As actividades pola igualdade, non se cinxen a un só día, por iso quixemos alongar todas estas actividades levándoas a espazos onde normalmente non se traballa con elas. Sempre se soe facer en centros educativos ou asociacións abertas a todo o público, pero aqueles centros especializados en diversidade funcional, quedan moitas veces apartados dos circuítos de sensibilización e de traballo en igualdade", declaró Soledad Agra. El área de Igualdade de la institución provincial coruñesa impulsó este taller que fue impartido por Verónica Ramilo, trabajadora social, sexóloga y fotógrafa, que en la actualidad colabora en proyectos especializados en sexualidad y diversidad intelectual.

“Dende o Concello de Ribeira pensamos que as novas tecnoloxías son esenciais a través dun bo uso. Hai que informar dos perigos que poidan ocasionar a todas as persoas. A través destes cursos axúdase a identificar o que está ben e o que está mal, e a obter recursos para recoñecer a información que nos está chegando, saber se a mesma é lexítima, e dar as ferramentas necesarias para pedir axuda”, dijo Cruz Rivadulla,