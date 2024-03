El Vía Crucis de O Caramiñal, en A Pobra, se tuvo que celebrar dentro de la iglesia debido a la lluvia y el vierto

El Vía Crucis por parte de la Cofradía do Santo Cristo e Oración no Horto que estaba previsto que saliera a las diez de la noche de este miércoles desde la capilla del cementerio de O Caramiñal, en A Pobra, con la imagen de Cristo Crucificado se tuvo que desarrollar en el interior de la iglesia parroquial de Santa María a Antiga a causa de la adversa meteorología. Además de las precipitaciones que acompañaban a esa hora, también soplaba un fuerte viento, que suponía un riesgo elevado para la seguridad del desarrollo de ese evento, por lo que finalmente se decidió que se desarrollase a cubierto en dicho templo. Participaron una treintena de costaleros, entre los que se encontraba una mujer, que se había estrenado como tal en el Vía Crucis del año pasado, así como varias decenas de cofrades. Por otro lado, en O Castelo tuvo lugar a última hora de la tarde una misa en memoria de los cofrades difuntos en la iglesia de Santiago do Deán, y la imposición de medallas a los nuevos integrantes de la Cofradía da Soedade e Santo Enterro.