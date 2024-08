Un viaje atemporal a través de la magia y el teatro en Ribeira

El Mago Charlangas ofreció ayer en la Porta do Sol el primer espectáculo infantil y familiar de las Festas do Verán de Ribeira, “Atemporal”, en el que invitó a decenas de chiquillos, así como a los familiares que los acompañaban a viajar en el tiempo a través del teatro e ilusionismo, que se mezclan para crear una historia en la que se navegó por la imaginación. Ambos conceptos se mezclaron para crear una historia en la que se navegó por la imaginación, con un científico chiflado y sus increíbles experimentos y con el pirata Barbanegra en la búsqueda de tesoros mágicos. Los asistentes pudieron conocer a un científico chiflado y sus increíbles experimentos, mientras que comprobaron como el pirata Barbanegra fue en la búsqueda de mágicos tesoros.

Fue parte de la programación de las Festas do Verán de Ribeira, que se completaron con dianas y alboradas a cargo del grupo tradicional Xiada, y a las cinco de la tarde se desarrolló un campeonato de ajedrez con la disputa del Torneo Festas do Verán. Tras el pregón a cargo del influencer de moda Víctor Manuel Oujo, "WinamStyle", la pirotecnia tomó el relevo con el lanzamiento del tradicional chupinazo y un pequeño espectáculo inaugural de fuegos artificiales. Desde las once de esta noche tuvo lugar en la explanada que hay cerca de la lonja vieja, junto la nave de A Poutada, la primera verbena de las fiestas, que estuvo amenizada por la orquesta Los Satélites, que ofreció dos pases.

Desde el departamento municipal de Festexos destacaron que, gracias al colectivo Ágape, se pudo contar con pictogramas que permitieron realizar un primer día de festejos más inclusivo. Igualmente, destacó que para el bienestar de las personas neurodivergentes y con Trastorno dle Espectro Autista (TEA) todos y cada uno de los días de las Festas do Verán de Ribeira habrá una hora sin música en las atracciones de feria, concretamente, entre las 20.00 y 21.00 horas.

El programa de la jornada de hoy arrancará con el lanzamiento de 21 bombas de palenque a las 10.00 horas. Será para anunciar el comienzo de los festejos del segundo día, y a las once habrá las dianas y alboradas con el grupo tradicional Tahume. A esa misma hora, las once de la mañana, dará comieno una exhibición de baile de l escuela El Tomasón en la Praza Porta do Sol. En ese mismo lugar será donde una hora después está previsto que empiece el segundo y último espectáculo infantil y familiar de estas fiestas, y será “Xela contra o dragón Traga-Verbas” de Títeres Cachirulo, de temática de aventuras con marionetas, en el que una niña tiene que liberar a sus compañeros de escuela atrapados por el malvado diablo Luciferino que, valiéndose de un dragón, los tiene escondidos en una cueva para conseguir que olviden su lengua madre, el gallego.

La sesión vermú (14.00), en la Rúa de Portugal, en Bandourrío, contará con la actuación del grupo Maricarme, con música gallega, Estre grupo es el resultado de la unión de tres caras conocidas en ese ámbito, como Antía Ameixeiras (voz, violín y percusión), Cibrán Seixo (voz, violín, electrónica y percusión) y Miqui Carballido (voz, percusión y bouzouki). Los sonidos de sus instrumentos se unen a sonoridades más electrónicas para crear un folk original y con poderío, para viajar desde la tradición oral a las composiciones propias. Por últomo, para cerrar la jornada, la orquesta París de Noia amenizará la verbena en la explanada de la lonja vieja, con pases a las 23.00 y 1.00 horas, dentro de "La Gira de la Ilusión".