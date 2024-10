Vicente Mariño niega que el estudio sobre alternativas de la variante esté en manos del tripartido, como declaró el edil del PSOE

Entre otros asuntos que se incluyeron en el orden del día de la sesión plenaria correspondiente al mes de octubre, el pleno de la corporación municipal dio su respaldo unánime a la interposición, ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de Xurado de Expropiación de Galicia que, a juicio del Ayuntamiento ha supuesto un encarecimiento "excesivo" del precio de las parcelas necesaria para la construcción del nuevo polígono industrial de Pedras Vermellas, tras las alegaciones presentadas en su día por algunas personas. El Gobierno local aprovechó para repasar los pasos que se dieron desde finales de 2021, incidiendo en que en diciembre del año pasado se aprobaron el proyecto definitivo de urbanización y las expropiaciones definitivas, en las que detalló que se establecieron unos precios de valoración y que siete propietarios de las fincas alegaron ante el XEG, que determinó unas nuevas cuantías que incrementaron su valor un 66,8% respecto a la estimación técnica elaborada por la Administración local. A continuación, los servicios técnicos municipales realizaron un estudio comparativo de los precios medios que se pagan en la zona y los establecidos por el referido XEG y determinaron que están muy por encima de ese precio medio. En consecuencia, el Ayuntamiento de Ribeira considera que la tasación no es acorde con la realidad de la zona y que no se aportó argumentación alguna que explique ese precio elevado, de ahí que se plantease presentar el referido recurso, en el que solicita que se modifique la valoración del suelo realizada en el sentido de recoger las productividades esperadas normales para el potencial cultivo del piono del país, recalculando el valor del suelo y de las plantaciones.

Por su parte, el segundo teniente de alcalde, el socialista Francisco Suárez-Puerta indicó que “e necesario loitar cada euro do custe deste polígono industrial”, mientras que la concejala de Economía e Facenda, Herminia Pouso, hizo referencia a que la nueva valoración del XEG "incrementa o custe nuns 290.000 euros é debemos loitar polo prezo real, e tamén faltan por adquirir dúas parcelas que o -Concello non ten a capacidade de expropiar por formar parte doutro municipio, e estase a ver se chegamos a un acordo, senón terá que intervir a Deputación. Espero que poidamos seguir avanzando, xa que precisamos que as empresas non se vaian…”. Y, por su parte, la edila de Promoción Económica e Emprego, Genoveva Betanzos, aclarói que la interposición del recurso no paraliza el proceso de ejecución de ese polígono industrial e instó a la Xunta a que "se comprometa a colaborar economicamente co novo polígono xa que ten as competencias en materia industrial”.

La corporación municipal aprobó por unanimidad la prórroga de mutuo acuerdo por periodo de un año y con un coste de 1,5 millones de euros del contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que desde el 1 de enero de este año viene prestando Attende Care SLU, como adjudicataria del mismo. El primer teniente de alcalde y concejal de Servizos Sociais, Vicente Mariño, se refirió a la "profesionalidad" de las trabajadoras y de la empresa, sin que se hubiera producido incidencia reseñable alguna. Mismo resultado obtuvo la incorporación del centro social de Carreira al inventario de bienes municipal del centro social de Carreira, cuyas obras están rematadas en lo que al interior del inmueble se refiere, y queda pendiente de acometerse una actuación valorada en unos 16.000 euros -se contempla esa partida en el presupuesto aprobado inicialmente hace unas semanas y que, una vez se obtenga la definitiva de ese documento económico, se podrá echar mano de ese dinero para rematar la acometida de la iluminación, saneamiento y accesibilidad -el proyecto inicial presentaba una serie de deficiencias en esa materia-, con las miras puestas en que pueda estar disponible para su uso en 2025, después de que se iniciasen las obras hace alrededor de 13 años. Tras esas actuaciones, junto a su urbanización exterior, los siguientes pasos serán su declaración de utilidad pública, para la que la Diputación de A Coruña otorgó una subvención, y la remisión de la certificación del acuerdo plenario. Unánime también resultó el respaldo a una propuesta del BNG para instar al Ejecutivo estatal a garantizar el derecho de voto de las tripulaciones cuando se encuentren embarcadas y desarrollando su trabajo, así como para otra del PP que reclamó la realización de rozas en la parroquia de Artes, mejorando su imagen y por el bienestar de sus vecinos.

El tripartido logró sacar adelante una propuesta en rechazo a la subida del canon de Sogama que aprobó la Xunta de Galicia para este año y el próximo e indicó, tal y como ya avanzó en algún pleno anterior, que ello supondrá un encarecimiento del servicio en 321.000 euros en Ribeira. También se solicitó la creación de una comisión de trabajo entre esa empresa, las consellerías de Medio Ambiente y de Facenda y la Fegamp para determinar las condiciones del canon para 2025 antes de la aprobación del proyecto de presupuesto de la comunidad autónoma para ese año, y debatir sobre un posible cambio de modelo de gestión de los residuos, incluyendo en el debate sobre la fórmula que permita a cada ayuntamiento acceder a la reducción del canon y valorando en la aplicación de esa reducción el compromiso de cada municipio la aplicación del compostaje individual o comunitario, o financiando modelos de gestión alternativos en los que deba primar el tratamiento de proximidad de los bioresiduos, con sistemas de compostaje domiciliaria y comunitaria.