La víctima del crimen machista de Ribeira recibió una llamada de su expareja para que le abriera el piso poco antes del matarla

Andrea Melithza Yturry Alave, la joven asesinada en la tarde del martes presuntamente a manos de su expareja, Jhul Principie Casahuaman, tras asestarle varias puñaladas con un cuchillo de cocina con el que luego trató de suicidarse, recibió una llamada de él para que le abriera el piso que habían compartido en la Rúa Doutor Torres, en el principal núcleo de población de la parroquia ribeirense de Palmeira, pues indicaba que tenía que hacer algo en esa vivienda. En el momento en que él la llamó, Andrea se encontraba en el domicilio de la madre en un barrio residencial de la capital barbanzana y esta última, posiblemente, temiéndose que le pudiera pasar algo, le recomendó que no fuera, pero ella se fue confiada a ese encuentro, esperando volver con su progenitora, pero ya nunca regresó. Ni el martes, ni ayer había consuelo para la madre de Andrea ni para el resto de su familia que, según personas próximas a la misma, se encuentra “destrozada” y “no acaba de creerse lo sucedido”.



Esa información trascendió ayer, en una jornada en la que se conocieron algunos avances sobre la investigación de la Policía Nacional, que está convencida de que el detenido, que fue trasladado al Clínico de Santiago, pero su estado dejó de ser crítico, lo tenía todo bien planificado, y que la llamada a su expraeja para quedar en el piso de Palmeira sólo era una disculpa para llevar a cabo su plan. Ayer también se sucedieron concentraciones en repulsa por este crimen machista y en apoyo a la desconsolada familia, como la de las ocho de la tarde en el Malecón de Ribeira, donde se dieron cita más de medio millar de personas, que guardaron un minuto de silencio y escucharon el manifiesto elaborado por el Centro de Información á Muller (CIM) y que leyó el alcalde, Luis Pérez, acompañado por el resto de la corporación detrás de una pancarta en la que podía leerse “Ribeira dí non á violencia de xénero”, y recordó que el pleno decretó dos días de luto. En este acto también participó con otra pancarta en contra de la violencia de género Mulleres en Acción do Barbanza, que convocó para las ocho y media de esta tarde una concentración delante de la iglesia parroquial de Palmeira.



También hubo una concentración en la entrada del IES Número 1 de Ribeira, en que tanto Andrea como Jhul fueron alumnos entre 2017 y 2019, y posteriormente también estudiaron en el CIFP Coroso. Pese a que Andrea no tenía relación directa con el IES Leliadoura, en la entrada de este centro también hubo una concentración para “concienciar desta lacra da violencia de xénero á poboación e sobre todo, á xente nova”, dijo su director, José Antonio Pérez. En el IES Nº1, la mayoría de los alumnos acudió al centro vestida con alguna prenda negra en señal de duelo y luto, en respuesta a la convocatoria que se hizo en las primeras horas de la noche del martes. “Eso indica que a labor que estamos facendo no centro de concienciación está funcionando”, declaró su director, Manel Santiago.

Alumnos del IES Nº1 de Ribeira, en donde estudiaron Andrea y Jhul, acudieron al centro vestidos con alguna prenda negra | Chechu Río

Comportamientos destructivos

Este último, que manifestó que todos están muy afectados, recordó que ella era “unha rapaza excelente, moi boa”, mientras que de él señaló que “non rendía a nivel académico” y que era “conflictivo” desde que empezó en el instituto, “por certos comportamentos bastante destructivos, con incidentes moi serios, aínda que nunca pensamos que chegaría a estos extremos”, precisó. Aunque el director no hizo mención a ello, ayer en el instituto se recordaba cuando el presunto asesino de Andrea saltó la valla del recinto educativo y le prendió fuego al coche de un profesor. Igualmente, desde la Delegación del Gobierno en Galicia, donde también se guardó un minuto de silencio, al igual que en el Parlamento y la Xunta de Galicia, confirmaron que aunque Andrea no había presentado denuncia alguna contra su presunto verdugo, él había sido denunciado en 2019 por una anterior pareja, y fuentes municipales señalaron que entre finales de diciembre de ese año y antes de acabar enero de 2020 realizó trabajos en beneficio de la comunidad con el GAEM.

El instituto Leliadoura, en Frións, guardó ayer un minuto de silencio en recuerdo de la joven asesinada por su expareja | Chechu Río



La presidenta de la ANPA, Paz González, manifestó en relación al crimen machista que “ha sido tremendo, duro y difícil de asimilar, porque las familias nunca pensamos que nuestros hijos van a ser en algún momento verdugos, ni nuestras hijas víctimas de ellos. Por esa razón, está siendo realmente duro”. Añadió que en cuanto los padres tuvieron conocimiento de lo sucedido, se movilizaron rápidamente para que las familias y los alumnos, y la comunidad educativa en su conjunto “estuvieran aquí manifestando su apoyo a la familia y nuestra repulsa a semejante situación”, dijo González Riobó. Además, expresó su confianza en que, “de alguna manera, esta terrible situación sirva de ejemplo para todos los alumnos que ahora están viviendo en primera línea las consecuencias de no gestionar y de no cuidar la salud mental y de no respetar a la pareja. Espero que les haga conscientes de lo importante que es el respeto, el amor y, sobre todo, que se cuiden emocionalmente, para que no sólo se estén cuidando ellos, sino también a sus familias, que quedan absolutamente destrozadas. Todos estamos destrozados”.



Funeral y entierro

Después de que a partir de las cuatro de la tarde se le practicó la autopsia a los restos mortales de Andrea Melithza Yturry Alave en el Hospital Provincial de Conxo por parte del equipo forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), el cadáver regresó a Ribeira, a donde llegó en torno a las nueve de la noche para ser velado en el Tanatorio do Barbanza de Pompas Fúnebres del Noroeste. El alcalde y el edil de Servizos Sociais, de Ribeira, Luis Pérez y Vicente Mariño, acudieron a media mañana de ayer a visitar a la familia de la joven asesinada, para ofrecerles que el Concello se haga cargo de los gastos del funeral y entierro, que serán esta tarde en la iglesia y cementerio parroquiales de Carreira, en Frións, después de que el ataúd con los restos mortales de Andrea Melithza Yturry Alave salga a las 18.00 del tanatorio.